กรมทรัพยากรธรณี แจ้งเฝ้าระวัง ดินถล่ม-จากน้ำป่าไหลหลาก ใน 9 จังหวัด 24-26 ก.ค.
กรมทรัพยากรธรณี(ทธ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ กาญจนบุรี และตราด เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2569 และขอให้เครือข่ายฯ ทธ. วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ข้อแนะนำ
– ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า 100 มม./24 ชั่วโมง
-พื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมถึง ควรเก็บข้าวของ/สัตว์/สิ่งของต่างๆ ขนย้ายขึ้นที่สูง หรือที่ปลอดภัย
– สังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆ เช่น สีของน้ำขุ่นข้น มีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมา ฯลฯ
– หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำ/เดินลัดลำน้ำ หรือลงน้ำหาปลา/สัตว์น้ำอื่นๆ
– ควรจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
– มีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ
– เตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างไว้ให้พร้อม
– ตื่นตัวและเตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอ
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี Tel. 02 621 9701-4