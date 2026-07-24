ระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ วังน้ำเขียว ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน-รับมือภัยแล้ง

ระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ วังน้ำเขียว ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน มีน้ำใช้ทั่วถึง กรมน้ำผนึกกำลังชุมชนรับมือภัยแล้ง
นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
นายพงศ์พัฒน์ เปิดเผยจุดเริ่มต้นของโครงการว่า มาจากความต้องการชาวบ้านที่ต้องการใช้น้ำสำหรับทำการเกษตรและใช้อุปโภคบริโภคบางส่วน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 จึงได้เข้ามาสำรวจความพร้อมของชุมชนและแหล่งน้ำต้นทุน ก่อนวางแผนออกแบบระบบสูบน้ำดิบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทำงานด้วยระบบอัตโนมัติใช้ลูกลอยในการควบคุมระดับน้ำ สูบขึ้นถังพักน้ำ ก่อนส่งต่อไปยังหอถังสูง(ถังแชมเปญ) เพื่อกระจายน้ำด้วยระบบแรงโน้มถ่วงไปยังพื้นที่เกษตรและอุปโภคบริโภค ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าสูบน้ำให้แก่เกษตรกรได้อย่างมาก
นายพงศ์พัฒน์ ยังกล่าวอีกว่า นิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียวถือเป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบที่มีความเข้มแข็ง เพราะชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การจัดรอบเวรจ่ายน้ำ ไปจนถึงการดูแลความสะอาดและบำรุงรักษาระบบ ทำให้คนในพื้นที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมกันดูแลระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกัน กรมทรัพยากรน้ำก็ได้เตรียมรับมือกับภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประเมินศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุน และวางแผนจัดสรรน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการร่วมกับชุมชน รวมทั้งพิจารณาหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้น้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต.