กทม. จัดกิจกรรม วันสุขภาพกล้ามเนื้อไทย เปิดตัวโครงการ BMA Muscle Health Champion รุ่น 1

กทม. จัดกิจกรรม วันสุขภาพกล้ามเนื้อไทย 24 ก.ค. เปิดตัวโครงการ BMA Muscle Health Champion รุ่น 1
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย สำนักการแพทย์ และ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม วันสุขภาพกล้ามเนื้อไทย 24 กรกฎาคม 2569 (Thailand Muscle Health day 2026) โดยมี พญ.รุศนา ทหราวานิช หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิด สืบเนื่องจาก วันที่ 24 กรกฎาคม ตรงกับ วัน International Self-Care Day ซึ่งเป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมกันทั่วโลก โดยคณะผู้จัดงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะเรื่อง “สุขภาพกล้ามเนื้อและโภชนาการ” จึงได้จัดงานส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพกล้ามเนื้อ ภายใต้ชื่อ วันสุขภาพกล้ามเนื้อไทย” ประกอบด้วย การบรรยาย มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกล้ามเนื้อ การออกกำลังกาย และการจัดโภชนาการที่เหมาสมสำหรับผู้สูงอายุ
จากนั้น ดร.พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ BMA Muscle Health Champion รุ่น 1 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 50-59 ปี เป็นโครงการนำร่อง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 39 คน เพื่อเรียนรู้แนวทางการดูแลสุขภาพเชิงรุก การสร้างเสริมมวลกล้ามเนื้อ และการรับประทานอาหารที่เหมาะสม เป็นระยะเวลา 3 เดือน ภายใต้การสนับสนุนจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ร่วมกับทีมงานของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพกล้ามเนื้อที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ และพร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้กับแก่บุคลากรรายอื่น ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และตั้งเป้าหมายว่าจะขยายกิจกรรมนี้ไปยังกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และ ชมรมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองของผู้สูงวัยสุขภาพดี