เศร้า พบซากพะยูน เกยตื้นกระบี่ ถูกตัดเขี้ยว 2 ข้าง ทช.ลุยเอาผิด โทษสูงคุก 15 ปี ปรับ 1.5 ล้าน

กรมทะเล เร่งตรวจซากพะยูนถูกตัดเขี้ยวกลางกระบี่ ลุยเอาผิดผู้กระทำผิด โทษสูงจำคุก 15 ปี ปรับ 1.5 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (สทช.10) มอบหมายให้นางสาวณัฐลภัส บุญใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดกระบี่ นำเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) และศูนย์เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก (พะยูน) ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบซากพะยูนเกยตื้น บริเวณแหลมสนหนา หมู่ 1 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ หลังได้รับแจ้งจาก นายยงยุทธิ์ ฝั่งขวา กำนันตำบลเกาะศรีบอยา
จากการตรวจสอบ พบเป็นพะยูนเพศผู้ ความยาวลำตัว 296 เซนติเมตร สภาพซากเริ่มเน่า แต่ร่างกายยังสมบูรณ์ดี มีเพียงรอยถลอกจากการเกยตื้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พบว่าเขี้ยวถูกตัดหายไปทั้ง 2 ข้าง และมีบาดแผลจากของมีคมบริเวณช่องปาก สันนิษฐานว่าเป็นการเลาะเขี้ยวภายหลังพะยูนเสียชีวิต จึงได้เคลื่อนย้ายซากไปยัง ศวอล. เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการตายอย่างละเอียด
ทั้งนี้ พะยูนเป็น สัตว์ป่าสงวน และเป็นสัตว์ทะเลหายากที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศหญ้าทะเล การลักลอบตัดเขี้ยวหรือกระทำต่อซากพะยูน ถือเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมาย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้เข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวัน เมื่อเวลา 11.36 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ณ สถานีตำรวจภูธรคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยผู้กระทำผิดมีโทษจำคุก 3–15 ปี หรือปรับ 300,000–1,500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ