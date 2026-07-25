กทม.จ่อเคลียร์ปัญหาที่จอดรถสวนลุมฯ เสริม Smart Parking อัพเกรดเซฟตี้ เทสต์ระบบ 15 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ดร.พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการจอดรถภายในสวนลุมพินี โดยมี นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวปาจริยา มหากาญจนะ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม เตรียมยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถภายในสวนลุมพินี เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่จอดรถหนาแน่นตลอดทั้งวัน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการนำรถยนต์มาจอดทิ้งไว้ระยะยาวเพื่อเดินทางต่อไปยังสถานที่อื่น จนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะโดยตรง โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็น
การปรับเปลี่ยนครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจร่วมกันภายใต้แนวคิด “ร่วมพัฒนา” เพื่อคืนพื้นที่จอดรถให้ผู้ใช้บริการสวนลุมพินี เพิ่มอัตราการหมุนเวียนพื้นที่ และยกระดับความสะดวก ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่จอดรถยุคใหม่
การจัดระเบียบดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่จอดรถบริเวณประตูฝั่งถนนวิทยุ ต่อเนื่องถนนสารสิน ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้รวม 377 คัน (ช่องจอดปกติ 348 คัน และจอดซ้อนคัน 29 คัน) และรถจักรยานยนต์ 191 คัน
โดยนำระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (LPR) และระบบชำระเงินออนไลน์ผ่าน QR Code เข้ามาใช้อำนวยความสะดวก ซึ่งสถิติสามารถระบายรถเข้า-ออก ได้รวดเร็วน้อยกว่า 8 วินาทีต่อคัน ควบคู่กับการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อยกระดับความปลอดภัยของยานพาหนะทุกคัน
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะดำเนินการ ทดสอบระบบบริหารจัดการลานจอดรถ ระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2569 และจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป