รวบ หนุ่มวัย 25 ปี เจ้าของบัญชี X ล่อลวงเด็ก ถ่ายคลิปขายกลุ่มลับ รายได้เดือนละ 3 แสน

ตำรวจ.ปคม. กระชากหน้ากาก ‘อินฟลูฯ สายดาร์ก’ บัญชี X ชื่อดัง ล่อลวงเด็ก 17 ถ่ายคลิปขายกลุ่มลับในโอนลี่ แฟน เรียกเก็บค่าสมาชิกจากสายหื่น มีรายได้เดือนละ 3 แสนบาท
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการให้ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม., พ.ต.ต.นนทพัทธ์ กาวชู สว.กก.1 บก.ปคม. จับกุม นายธัญกร หรือเจ้านาย อายุ 25 ปี
ข้อหาเป็นธุระจัดหา หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก ซึ่งการกระทำนั้นได้กระทำโดยมีความมุ่งหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิต หรือเผยแพร่วัตถุ หรือสื่อลามกเด็ก เพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยได้กระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปี, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้, พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี, พาบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจาร, ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นและส่งต่อ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น, เพื่อความประสงค์แห่งการค้า พร้อมด้วยของกลางโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ชุดไฟประกอบฉาก 1 ชุด
จับได้ที่ห้องพักภายในคอนโดมิเนียม ย่านรามคำแหง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.1 บก.ปคม. ตรวจพบความเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X หรือ Twitter เดิม) ของบัญชีผู้ใช้ชื่อ “เจ้านาย” มีผู้ติดตามสูงถึง 246,646 ราย มีพฤติการณ์โพสต์คลิปวิดีโอการมีเพศสัมพันธ์แบบสั้นๆ เพื่อเร้าอารมณ์และดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กลยุทธ์ “การตลาดกลุ่มลับ” เชิญชวนให้บุคคลที่สนใจเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มใน “แอคล็อก” (Locked Account) และแพลตฟอร์ม OnlyFans ซึ่งเป็นพื้นที่ปิดที่มีการควบคุมการเข้าถึง
จากการสืบสวนเชิงลึกพบว่า ผู้ต้องหาแสวงหาผลประโยชน์โดยการเรียกเก็บค่าบริการเข้ากลุ่มลับ กำหนดให้ผู้ที่ต้องการเข้าชมภาพและคลิปวิดีโอต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของแอดมินก่อน เมื่อตรวจสอบยอดเงินโอนเรียบร้อยแล้ว จึงจะดำเนินการดึงผู้ใช้รายนั้นเข้าสู่กลุ่มลับในแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) และ OnlyFans
จากการตรวจสอบพบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจว่า มีการชักชวนเด็กหญิงอายุ 17 ปี มาถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อนำไปเผยแพร่และแสวงหาผลประโยชน์จากการผลิตและจำหน่ายสื่อลามกเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการเรียกเก็บเงินสมาชิกในการรับชม เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ และการผลิตสื่อลามกเด็กอย่างชัดเจน
ตำรวจ กก.1 บก.ปคม. จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับและหมายค้นจากศาลอาญาพระโขนง เพื่อบุกเข้าตรวจค้นห้องพักคอนโดมิเนียม ย่านรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ซึ่งใช้สำหรับการถ่ายทำสื่อลามกให้มีคุณภาพเพื่อนำไปจำหน่าย นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์ใช้พื้นที่ห้องพัก เปลี่ยนให้เป็น “สตูดิโอผลิตสื่อลามก” เพื่อสร้างคอนเทนต์จำหน่ายในกลุ่มลับ
สำหรับค่าสมาชิก มีการบริหารจัดการระบบสมาชิกและจัดเก็บค่าบริการอย่างเป็นระบบ
จากการตรวจสอบข้อมูลในอุปกรณ์ของกลาง พบไฟล์ภาพและคลิปวิดีโอสื่อลามกถูกเก็บไว้เป็นจำนวนมาก รวมถึงหลักฐานการรับโอนเงินค่าสมาชิกเข้ากลุ่มลับ
ทั้งนี้พบว่า ผู้ต้องหา มีรายได้จากการผลิตสื่อลามกและจัดเก็บค่าสมาชิกผ่านช่องทาง “แอคล็อก” (Locked Account) และแพลตฟอร์ม OnlyFans คิดเป็นมูลค่าประมาณปีละกว่า 300,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด นำส่ง พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป