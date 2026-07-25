ทนายไพศาล ทำบอลลูนหัวใจสำเร็จ หลังพบ เส้นเลือดหัวใจตีบ 95% เหตุวูบกลางสภา
เส้นเลือดหัวใจตีบ – จากกรณี นายไพศาล เรืองฤทธิ์ หรือ ทนายไพศาล โฆษกคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาความยุติธรรม คุณภาพชีวิต การเข้า ถึงคุณภาพการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังในเรือนจำฯ วูบกลางสภาก่อนแถลงข่าว ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ทนายไพศาล โพสต์เฟซบุ๊กอัปเดตอาการล่าสุดว่า “วันนี้มาฉีดสีที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ฉีดสีผลปรากฏว่า เส้นเลือดหัวใจตีบ 1 เส้น เส้นซ้ายหลักตีบ 95% หมอทำการบอลลูนหัวใจแล้วผ่านไปด้วยดี หมอชื่อนำชัย หมอถามว่า รอดมาได้ไง ช่วยคนไว้เยอะ มั้ง”
ซึ่งได้มีผู้เข้าไปส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่อง เช่นว่า จุฬารัตน์ 3 หมอเก่งมากๆต่างประเทศยังบินมารักษาเลยครับ(ที่ตั้งบางปลา), คนที่ไม่เจ็บป่วยอะไรอีกเลย ส่วนใหญ่เป็นคนตาย ดังนั้นจงดีใจที่เรายังมีเจ็บป่วยอยู่บ้าง เพราะแสดงว่าเรายังไม่ตายนั่นเอง หายไวไวนะครับ, ทนายขวัญใจชาวบ้านและผมด้วย ใครๆเขาก็ทำบอลลูนหัวใจปกติครับ,
สาธุ ท่านทนายช่วยคนด้วยความจริงใจผลบุญส่งให้แคล้วคลาด ขอให้หายเร็วๆนะคะ กลับมาช่วยคนที่ไม่รู้กฏหมายและถูกรังแก ชาวบ้านรอค่ะ, โชคดีที่มาตรวจเจอและรักษาทัน บุญรักษาจริงๆ หายไวๆนะครับ