ผบ.ทบ. ปักหลักอยู่นราธิวาส วันที่ 2 ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ผบ.ทบ.ปักหลักกอยู่ใต้วันที่ 2 ลงพื้นที่นราธิวาส ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ฉก.ทพ.45 และ ฉก.ตร.น.ธ.93 ย้ำดูแลกำลังพลทุกมิติ พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมสร้างสันติสุขและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ยังคงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.นราธิวาส เป็นวันที่ 2 โดยคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ และพบปะกำลังพลหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ในพื้นที่ อ.ระแงะ และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส 93 ในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ พร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้วยความเสียสละและเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลกำลังพลอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความเป็นอยู่ สุขภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครบถ้วน พร้อมบริหารการหมุนเวียนกำลังพลและจัดผลัดพักให้เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจ เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยนำบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไปทบทวนและปรับแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งด้านกำลังพล, การรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการ และการปฏิบัติภารกิจนอกที่ตั้ง รวมถึงบูรณาการการทำงานด้านการข่าว งานพลเรือน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้