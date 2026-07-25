‘เบนซ์ ช่างซาวด์’ เสียชีวิตเพิ่ม ยอดรวมไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว นับเป็น 36 รายแล้ว
จากเหตุการณ์ไฟไหม้ “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” เมื่อเวลา 23.57 น. วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์เอราวัณ รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้าน “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” กทม. เพิ่มอีก 1 ราย ทราบชื่อ น.ส.ฐิติชญา ครุฑวิชิต อายุ 23 ปี โดยเสียชีวิตลงเมื่อเวลา 02.20 น. วันที่ 22 กรกฎาคม ที่โรงพยาบาลศิริราช ทำให้จากเหตุการณ์ฟไหม้ร้าน “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” กทม. มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว 35 ราย และยังมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอื่นๆ อีก แยกเป็นผู้บาดเจ็บอาการวิกฤตอยู่ในไอซียู 12 ราย จากที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 21 ราย และให้กลับบ้านได้ 48 ราย
ล่าสุดวันที่ 25 กรกฎาคม เพจ วงทศกัณฐ์ โพสต์แจ้งข่าวเศร้าสมาชิกเสียชีวิตอีก 1 ราย จากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ความว่า สูญเสียคนที่เรารักอีก 1 คน จากเหตุการณ์ไฟไหม้ ไม่เจ็บไม่ทรมานแล้วนะพี่ พี่เบนซ์ (ช่างซาวด์)
สำหรับ เบนซ์ หรือ นายภาณุวัฒน์ ทิพย์มณี อายุ 31 ปี เป็นช่างซาวด์ผู้ดูแลระบบแสง สี เสียงของร้าน ได้เสียชีวิตลง ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เพิ่มเป็น 36 ราย