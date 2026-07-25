รวบ ไรเดอร์หนุ่ม ประชดแม่ไม่ผ่อนค่างวดรถให้ ขโมยรถคนอื่นให้ไฟแนนซ์ยึดไปแทน

สืบจักรวรรดิ รวบหนุ่มไรเดอร์สุดเกรียนลักจยย. อ้างทำไปเพราะแม่ไม่ผ่อนค่างวดรถลงมือก่อเหตุลักรุ่นยี่ห้อเดียวกันปล่อยไฟแนนซ์ยึด
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.วัชรวีร์ ธรรมเสมา ผกก.สน.จักรวรรดิ พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ฝั้นมงคล รอง ผกก.สส.สน.จักรวรรดิ และพ.ต.ท.อรรณพ ธัยยามาตร์ สว.สส.สน.จักรวรรดิ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.จักรวรรดิ
ร่วมกันจับกุม นายกิตติภูมิ อายุ 28 ปี ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ 980/2569 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2569 บริเวณหน้าบ้านซอยเปียร์นนท์ หมู่ที่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 ก.ค. เวลาประมาณ 17.30 น.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากชุดสืบสวนสน.จักรวรรดิ รับแจ้งเหตุลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ จึงได้ทำการสืบสวนติดตามไล่ภ่พกล้องวงจรปิดจนทราบว่า นายกิตติภูมิ เป็นผู้ก่อเหตุ ประสานพนักงานสอบสวสสน.จักรวรรดิ ขออนุมัติหมายจับ
จากการสืบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุดังกล่าวได้หลบหนีไปอยู่บ้านพักที่คลองสาม จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบพบตัวผู้ก่อเหตุ จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุทำงานเป็นไรเดอร์อ้างว่า เพราะแม่ด่าไม่ผ่อนค่างวดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นพีซีเอ็กซ์ให้ 5 งวด จึงขโมยรถที่คล้ายกันให้ไฟแนนซ์ยึดรถ เบื้องต้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.จักรวรรดิ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป