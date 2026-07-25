ระทึก ช่วยชีวิต เด็กสาววัย 16 ปี ตกสะพานพระราม 8 กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
เมื่อเวลา 14.27 น. วันที่ 25 กรกฎาคม ศูนย์วิทยุพระราม199 รับแจ้งจากฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ เหตุประชาชนจะกระโดดสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ กำลังไปที่เกิดเหตุ
ต่อมาเวลาเวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ถึงที่เกิดเหตุ เบื้องต้นประชาชนได้กระโดดลงไปแล้วเป็นเพศหญิง อายุประมาณ 16 ปี เจ้าหน้าที่ได้ทำการช่วยเหลือ และนำขึ้นฝั่ง (ด้านฝั่งธนบุรี)
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการทำ CPR และประสานรถพยาบาลเข้าให้การช่วยเหลือ
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