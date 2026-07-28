ระทึก! ร้านปิ้งย่างดังกลางกรุง ควันโขมง ลูกค้าวิ่งแตกตื่น จนท.เผยต้นเพลิง จากเครื่องดูดควัน

ระทึก! ร้านปิ้งย่างดังกลางกรุง ควันโขมง ลูกค้าวิ่งแตกตื่น เจ้าหน้าที่ เผยต้นเพลิงเครื่องดูดควัน คาดสาเหตุจากสะสมความร้อนภายในปล่องระบายควัน
เมื่อเวลา 21.13 น.วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร ใกล้เคียงซอยจันทน์ 37 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง และกู้ภัยยานนาวา จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคาร 4 ชั้นแบ่งพื้นที่ให้เช่า บริเวณชั้นที่ 2 เป็นร้านอาหารปิ้งย่างญี่ปุ่นชื่อดัง พบกลุ่มควันโขมงและลูกค้าแตกตื่นรีบหนีออกนอกร้านดังกล่าว จากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงเร่งระบายควันก่อนเข้าไปตรวจสอบพบเตาปิ้งย่างบนโต๊ะมีคราบเขม่าควันไฟ
เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป
ล่าสุด เมื่อเวลา 22.00 น. ผู้สื่อข่าว สรุปเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร ใกล้เคียงซอยจันทน์ 37 พื้นที่เขตสาทร เมื่อเวลา 21.13 น. ที่ผ่านมา สถานที่เกิดเหตุ ศูนย์การค้า 4 ชั้น ใกล้เคียงซอยจันทน์ 37 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์
ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น ภายในแบ่งให้ห้างร้านเช่าเพื่อประกอบกิจการ ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น 2 ภายในร้านอาหาร เพลิงลุกไหม้เครื่องดูดควัน ลุกลามเตาปิ้งย่างประกอบอาหารเสียหายเล็กน้อย พื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ 1 ตารางเมตร ประชาชนใช้ถังดับเพลิงทำการดับเพลิงสงบ ก่อนรถดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำการระบายควัน ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความร้อนสะสมภายในปล่องระบายควัน ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต พื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา