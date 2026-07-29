จนท.เหยียบทุ่นระเบิด PMN ขาซ้ายขาด อาการสาหัส ขณะปฏิบัติภารกิจหนองจาน

จนท.เก็บกู้ทุ่นระเบิดเหยียบ PMN ขาซ้ายขาด ขณะปฏิบัติภารกิจชายแดนสระแก้ว อาการสาหัส ทภ.1 ชี้แจง กำชับดูแลเต็มที่ พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างความรอบคอบไม่ประมาท ปัจจุบันสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้ว 76.73%
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม รายงานจากกองกำลังบูรพาระบุว่า วันนี้เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังเหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN ขณะปฏิบัติภารกิจสำรวจพื้นที่อันตรายยืนยัน (Confirmed Hazardous Area : CHA) บริเวณบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอรัญประเทศเป็นการเร่งด่วน
รายงานระบุว่า หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม (นปท.1) เข้าปฏิบัติงานตามแผนในพื้นที่อันตรายยืนยัน CHA 27-01/01 บ้านหนองจาน ซึ่งเป็นพื้นที่นอกแนวพื้นที่ที่หน่วยควบคุมจากการรบ มีพื้นที่รวม 80,800 ตารางเมตร โดยปัจจุบันสามารถดำเนินการเก็บกู้และตรวจสอบพื้นที่ได้แล้ว 62,000 ตารางเมตร คงเหลือพื้นที่อันตรายอีก 18,800 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 23.27
ระหว่างการปฏิบัติงาน จ่าสิบเอกอุดมศักดิ์ นึกมั่น เจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิค สังกัดกองพันทหารม้าที่ 30 (ม.พัน.30) ได้เข้าทำการสำรวจทางเทคนิคภายในพื้นที่ และตรวจพบแนวทุ่นระเบิดชนิด PMN ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดเก่า จึงได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อกำหนดขอบเขตของแนวทุ่นระเบิด
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการสำรวจ เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. เจ้าหน้าที่ได้เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN ส่งผลให้เกิดการระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยขาซ้ายขาด ขาขวาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจากสะเก็ดระเบิด มีอาการบวมและบาดแผลรุนแรง ขณะที่แขนซ้ายมีบาดแผลฉกรรจ์จากสะเก็ดระเบิด ทั้งนี้ ผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัวในช่วงแรกหลังเกิดเหตุ
ภายหลังเกิดเหตุ ชุดปฏิบัติการได้สั่งยุติภารกิจทันที พร้อมเร่งให้การช่วยเหลือและลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญประเทศ เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยรายงานอาการล่าสุดระบุว่ายังคงอยู่ในภาวะสาหัส
ขณะที่ กองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพา มีกำลังพลชื่อ จ.ส.อ.อุดมศักดิ์ นึกมั่น อายุ 44 ปี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิค สังกัด ม.พัน.30 ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1) ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตราย บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จำนวน 1 นาย
เป็นผลให้ กำลังพลได้รับบาดเจ็บ ข้อเท้าซ้ายขาด และแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิด ทางหน่วยได้เข้าปฐมพยาบาลและนำส่งเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลอรัญประเทศ โดยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรู้สึกตัวดี ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เร่งดำเนินการรักษา
สำหรับปฏิบัติการดังกล่าว เป็นภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย บ.หนองจาน อ.โคกสูง จ. สระแก้ว โดย กองกำลังบูรพาร่วมกับ นปท.1 กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตราย มีขนาด พื้นที่ 80,800 ตร.ม. ปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตร.ม. คิดเป็น 76.73% ผลการปฏิบัติ พบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด รวมจำนวน 489 รายการ (PMN จำนวน 447 ทุ่น, MN79 จำนวน 39 ทุ่น, POMZ-2 จำนวน 2 ทุ่น และ UXO จำนวน 1 นัด) และยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิด เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย 100% ต่อไป
ทั้งนี้ พล.ท. วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้กำชับให้กองกำลังบูรพา เน้นย้ำให้กำลังพลที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาท พร้อมให้หน่วยดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุด รวมถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ต้องได้รับให้ครบถ้วน และยังคงเดินหน้าภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตราย เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังต่อไป