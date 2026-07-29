สลด! เหยื่อโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ดับเพิ่มอีก 1 เป็นรายที่ 37 ลูกค้าผู้หญิงอายุ 25 ปี
จากเหตุการณ์ไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อช่วงดึกคืนวันที่ 12-13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม มีรายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ได้เพิ่มขึ้นเป็น 37 รายแล้ว เป็นลูกค้าผู้หญิง อายุ 25 ปี ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ และถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี ก่อนจะเสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 กรกฎาคม โดยมีการส่งร่างไปสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจแล้ว
ทั้งนี้ เหยื่อรายที่ 37 คือ น.ส.อรอนงค์ สาริศรี อายุ 25 ปี เสียชีวิตที่ รพ.ราชวิถี เมื่อเวลา 05.39 น. วันที่ 29 กรกฎาคม โดยสถานที่พบตัวคือบริเวณโถงของร้าน เป็นลูกค้าของทางร้าน