3 โรงเรียนสังกัด กทม. คว้ารางวัลสวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ ศาลาราย รอบพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร นางสาวอรัญญา พรไชยะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กองศาสนพิธี จัดกิจกรรม สวดโอ้เอ้วิหารราย (ช่วงเข้าพรรษา) ระหว่างวันที่ 28 -30 กรกฎาคม เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ
ซึ่งการสวดพระมหาชาติคำหลวงและการสวดโอ้เอ้วิหารรายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยผู้สวดพระมหาชาติคำหลวงจะสวดภายในพระวิหารหลวง ส่วนผู้สวดตามวิหารรายรอบพระอุโบสถเรียกว่า “การสวดโอ้เอ้วิหารราย” ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการปรับบทสวดโอ้เอ้วิหารรายจาก มหาชาติคำหลวงเป็นเทียบมูลบท และภายหลังเปลี่ยนเป็นกาพย์พระไชยสุริยา วรรณกรรมของสุนทรภู่ ซึ่งประกอบด้วยกาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28 เป็นบทสวดโอ้เอ้วิหารราย และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย จะได้รับการคัดเลือก เข้าสวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลเข้าพรรษา ในวันเสด็จพระราชดำเนิน ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมปลูกฝังกล่อมเกลาจิตใจ ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม อันเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานโบราณราชประเพณี ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้เกิดความภาคภูมิใจ และให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย
ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย และได้รับรางวัล มีดังนี้
ศาลาที่ 10 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สำนักงานเขตจอมทอง ระดับเหรียญรางวัลเหรียญทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ทีมหญิงล้วน)
ศาลาที่ 2 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สำนักงานเขตจอมทอง ระดับเหรียญรางวัลเหรียญทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ทีมผสม)
ศาลาที่ 7 โรงเรียนวัดสุวรรณ สำนักงานเขตคลองสาน ระดับเหรียญรางวัลเหรียญเงิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ทีมชายล้วน)
ศาลาที่ 3 โรงเรียนวัดช่องนนทรี สำนักงานเขตยานนาวา ระดับเหรียญรางวัลเหรียญเงิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ทีมชายล้วน)
สำหรับการสวดโอ้เอ้วิหารรายเป็นการสวดทำนองกาพย์กลอนของนักเรียนที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา แบ่งเป็น 3 วาระ ได้แก่ ช่วงต้นพรรษา ช่วงกลางพรรษา และช่วงออกพรรษา โดยจัดควบคู่กับการสวดพระมหาชาติคำหลวง ซึ่งเป็นวรรณกรรมสำคัญที่กล่าวถึงพระชาติสุดท้ายก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือ พระเวสสันดรชาดก อันสะท้อนการบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่
ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมการศาสนายังคงสืบสานราชประเพณีดังกล่าว โดยจัดการสวดพระมหาชาติคำหลวงควบคู่กับการสวดโอ้เอ้วิหารรายในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์พระพุทธศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ