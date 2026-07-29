บิ๊กเกรียง นำชาวสุราษฎร์ฯ ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 111 ปี สุราษฎร์ธานี นามพระราชทาน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 เป็นประธานเปิด “กิจกรรม 111 ปี สุราษฎร์ธานี นามพระราชทาน” โดยมี ดร.คนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คนที่ 46 พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร รองประธานมูลนิธิพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นพ.บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และปราชญ์ท้องถิ่น อาทิ นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายทศพล งานไพโรจน์ พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรม 111 ปี สุราษฎร์ธานี นามพระราชทาน มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการประวัติศาสตร์เมืองสุราษฎร์ธานี เวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เช่น TED Talk วีรชนคนกล้า ครูลำยอง โดยสภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี รวมถึง การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรี กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ชมวิถีชีวิตและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งนี้ วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยเป็นวันที่ระลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “เมืองไชยา” เป็น “เมืองสุราษฎร์ธานี” ตามปรากฏในเอกสาร ประกาศเปลี่ยนนามอําเภอ นามเมืองและนามมณฑล ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2458 ลงนามโดย มหาอำมาตย์โท พระยามหาอำมาตยาธิบดี ผู้แทนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่า เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองไชยาและเมืองกาญจนดิฐ เข้าเป็นเมืองเดียวกัน และให้ตั้งศาลากลางเมืองที่บ้านดอน แขวงเมืองกาญจนดิฐ ใช้ชื่อว่า “เมืองไชยา” แต่เนื่องจากเมืองไชยา (เดิม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอไชยาในปัจจุบัน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุไชยา และมีบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่เป็นปึกแผ่นหลักฐานมั่นคง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดกันต่าง ๆ และเพื่อความสะดวกของประชาชนกับทางราชการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามเมืองไชยาซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านดอน ให้เรียกว่า “เมืองสุราษฎร์ธานี” ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองคนดี”