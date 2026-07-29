นิพนธ์ หารือสมาคมท่องเที่ยวพัทลุง วางแนวทางพัฒนาท่องเที่ยวสงขลา
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายจรูญ แก้ววจีทรัพย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง และนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมหารือถึงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งกระชับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ในระหว่างพูดคุยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการทรัพยากรการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และทิศทางการพัฒนาในอนาคต นอกจากนี้ยังได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น ทั้งสองฝ่ายระบุว่าจะพบกันอีกครั้งในภายหลัง และเชิญหน่วยงานและกรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเข้าร่วมหารืออย่างลึกซึ้งเพื่อชี้แจงทิศทางความร่วมมือและส่งเสริมการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดและเมืองที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน โดยหวังที่จะสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนในด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การค้า และสาขาอื่นๆ สร้างโอกาสในการพัฒนามากขึ้น และบรรลุความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน