ครอบครัว ฮลุน โซโล่ ยังรอกงสุลคอนเฟิร์ม หวังปลอดภัย แม้ข่าวสูญเสียว่อนโซเชียล
เมื่อเวลา 21.50 น. วันที่ 29 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ต.สมเด็จ อ.สมเด็ จ.กาฬสินธุ์ บ้านของ ฮลุน โซโล่ หรือนายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ขาดการติดต่อหลังเดินทางไปถ่ายคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจีย เพื่อติดตามความคืบหน้าและความชัดเจน หลังจากโลกโซเชียลออกมาระบุว่า ฮลุน เสียชีวิตแล้วนั้น
ย่าสม เปล่งสุข กล่าวว่า ณ ตอนนี้ ยังเชื่อว่าหลานชายยังมีชีวิตอยู่ อยากให้ทุกคน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันติดตามตัวหลานกลับบ้านอย่างปลอดภัย หากหลานได้ยินข่าวนี้ก็ไห้รีบกลับมา เพราะญาติพี่น้องรอต้อนรับอยู่ ส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่าหากหลานเสียชีวิตเนื่องจากฆ่าตัวตายนั้น ไม่เชื่อโดยเด็ดขาด เพราะหลานชายเป็นคนร่าเริง แจ่มใส อัธยาศัยดี เป็นที่รักของคนอื่น ไม่มีศัตรู หรือขัดแย้งกับใคร ทั้งอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ย่า หาเงินมาสร้างบ้าน หากเสียชีวิตจริงไม่เชื่อว่าฆ่าตัวตายแน่นอน ก็ขอให้เทวดาคุ้มครอง
ด้าน น.ส.พรสวรรค์ อายุ 40 ปี น้าของฮลุน เผยว่า ขณะนี้ทุกคนก็ยังไม่มีใครเชื่อว่าหลานชายจะเสียชีวิต เพราะยังไม่มีใคร หรือหน่วยงานใดยืนยัน เพราะไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าเป็นตัวหลานชาย ทั้งภาพถ่าย สภาพศพ พาสปอร์ต ไม่มีอะไรมายืนยันได้เลย
ขณะที่ น.ส.บวรลักษณ์ พี่สาวฮลุน กล่าวว่า ญาติและครอบครัวไม่สามารถยืนยันหรือคอนเฟิร์มได้เลยว่าน้องชายเสียชีวิต ตอบไม่ได้เลยว่าอะไร ยังไง แบบไหน เพราะยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันหรือแจ้งข่าวมา ซึ่งมีเพียงเพจต่างๆ ที่ช่วยกันตามหาน้องชายโทรมาแจ้งข่าวเท่านั้น แต่ไม่มีใครยืนยัน 100% เสียชีวิต ดังนั้น เวลานี้จึงไม่ปักใจเชื่อว่าเสียชีวิต