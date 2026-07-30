กลับมาให้บริการปกติ แอร์พอร์ตลิงก์ หลังแจ้ง ขัดข้อง เดินรถตามตารา ครบทุกสถานีตลอดเส้นทาง
จากกรณีช่วงค่ำของวันที่ 29 ก.ค.69 ที่ผ่านมา Airport Rail Link ได้แจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ประกาศแจ้งผู้โดยสาร ขณะนี้เกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับขบวนรถ บริเวณระหว่างสถานีลาดกระบัง-สถานีบ้านทับช้าง (ฝั่งมุ่งหน้าสถานีพญาไท) ส่งผลให้การเดินรถมีความถี่ประมาณ 15 นาที และใช้แผนเดินรถสำรองชั่วคราวโดยยังคงมีขบวนรถให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่เดินทางมุ่งหน้าสถานีสุวรรณภูมิต้องรอสับหลีกขบวนรถไฟที่สถานีหัวหมากเนื่องจากตั้งแต่สถานีหัวหมากจนถึงสถานีสุวรรณภูมิจะเป็นการเดินรถทิศทางเดียว ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้”
ล่าสุด เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 30 กรกฎาคม Airport Rail Link ได้โพสต์อัพเดตสถานการณ์ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขัดข้อง โดยระบุว่า อัพเดตสถานการณ์การให้บริการ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์
การให้บริการ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้อง โดยยังคงเปิดให้บริการเดินรถตามปกติอย่างต่อเนื่อง ด้วยความถี่ 30 นาที ทั้งนี้ รถไฟฟ้าขบวนที่เดินทางมุ่งหน้าสถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอสับหลีกขบวนรถไฟตั้งแต่สถานีหัวหมาก เนื่องจากเป็นการเดินรถทิศทางเดียว อาจทำให้เวลาเดินทางรวมจากสถานีพญาไทไปสุวรรณภูมิ นานขึ้นประมาณ 30 นาที
ช่วงเช้ายังไม่มีบัสสำรองจาก ขสมก.
สำหรับรอบการให้บริการในรอบเช้าตรู่ จะยังไม่มีการเพิ่มรถโดยสาร (ขสมก.) หากมีบริการรถโดยสาร (ขสมก.) เพื่อรองรับผู้โดยสาร ทางทีมงานจะรีบแจ้งให้ทราบผ่านตามช่องทางติดต่อด้านล่าง
การชำระค่าโดยสาร
สำหรับผู้โดยสารที่ใช้ EMV แล้วโดนคิดค่าอยู่เกินเวลา ผู้โดยสารสามารถ สแกน QR CODE ขอคืนค่าอยู่เกินเวลาได้ โดยให้ระบุสาเหตุรถไฟล่าช้า
หากผู้โดยสารได้ซื้อเหรียญโดยสาร (Token) แล้ว แต่ไม่ประสงค์จะเดินทางเนื่องจากความล่าช้าในการให้บริการ สามารถนำเหรียญโดยสาร (Token) ติดต่อพนักงานที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี เพื่อดำเนินการขอคืนเงินค่าโดยสารได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- Facebook Official Page: Airport Rail Link
- Call Center: 02-091-1595 (ให้บริการเวลา 06:00–20:00 น.)
- เจ้าหน้าที่ประจำทุกสถานี
หากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบโดยเร็วที่สุด แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 กรกฎาคม Airport Rail Link ประกาศ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ การให้บริการกลับสู่ภาวะปกติ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขอแจ้งว่า ขณะนี้การให้บริการได้กลับสู่ภาวะปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เปิดให้บริการเดินรถตามตารางเวลาเดินรถปกติ ครบทุกสถานีตลอดเส้นทาง
- ระบบชำระค่าโดยสารผ่าน EMV Contactless เปิดใช้งานได้ตามปกติ
- ระบบจำหน่ายเหรียญโดยสาร (Token) และช่องทางจำหน่ายตั๋วทุกประเภท เปิดให้บริการตามปกติ
โดยรถ Shuttle Bus รับ-ส่ง ระหว่าง สถานีมักกะสัน และสถานีสุวรรณภูมิ จะหยุดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป”