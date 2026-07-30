ทนายอั๋น ร่ายยิบ โต้เดือด ถูกโยงข่าวติดคุก-เปลี่ยนชื่อสมัครทนาย ท้าแก๊งบุรีรัมย์เปิดให้หมด

ทนายอั๋น โต้เดือดข่าวติดคุก-เปลี่ยนชื่อสมัครทนาย ลั่นเดินหน้า 4 ภารกิจ ท้าแก๊งบุรีรัมย์เปิดให้หมด ขณะที่ปรากฎข่าวไม่ได้เอ่ยชื่อ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวทนายดังคนหนึ่งในภาคอีสาน เคยต้องโทษจำคุก 16 ปี ในคดียาเสพติด ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเพื่อลบประวัติแล้วมาสมัครเป็นทนายความ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้น
ล่าสุด นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว ระบุว่า ข้อแรกตนชื่อ ภัทรพงศ์ ศุภักษร ไม่เคยเปลี่ยน ตอนเกิดไม่ได้ชื่อนี้ ตอนเกิดมาคุณหมอไปแจ้งเกิดว่า ด.ช.เกรียงไกร พรไธสง หลังจากนั้นพ่อผมก็อยู่โรงพยาบาล 2-3 วัน แล้วก็นำมาที่บ้าน ก็เปลี่ยนจาก ด.ช.เกรียงไกร เป็น ด.ช.ภัทรพงศ์ พรไธสง ต่อมาอายุตน 9 ปี พ่อก็เปลี่ยนนามสกุลจาก “พรไธสง” มาเป็น “ศุภักษร” ตนใช้ชื่อนายภัทรพงศ์ ศุภักษร ตั้งแต่อายุ 9 ปี จนปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนนามสกุล
“ผมไม่เคยติดคุก ไม่เคยถูกดำเนินคดีข้อกล่าวหาอาญาร้ายแรงอะไรเลย มีบ้างใบสั่ง อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลย ผมจะไปทำผิดกฎหมายอาญาได้อย่างไร ผมเป็นทนายความมา 10 กว่าปี ไม่เคยโกงที่หลวง ไม่เคยตั้งตัวเป็นอั้งยี่ ซ่องโจร ถวิลหาอำนาจ คิดการใหญ่ล้มล้างการปกครอง ไม่เคยโกงเงินภาษี ไม่เคยโกงอะไรทั้งปวง ไม่เคยโกง ขึ้นชื่อว่าโกงไม่เคย” ทนายอั๋น ระบุ
ทนายอั๋น ระบุุว่า “เปิดมาเลยนะข้อมูลจากไอ้แก๊งบุรีรัมย์ เอามาเปิดเลย เปิดดีๆ เอาข้อมูลมาเปิด เอาดีๆ เปิดมาเลย เอาให้มันลูกผู้ชาย ทนายอั๋น บุรีรัมย์ คนนี้ไม่มีข้อหาไหนที่จะเอามาเล่นแล้วใช่ไหม ก็เปิดมาเลย ทนายอั๋น บุรีรัมย์ เคยติดคุกอย่างนั้นอย่างนี้ จำได้ไหมครับ ท่านเสรีพิศุทธ์ เคยมาบอก มึงเปิดมาเลยสิ วันนี้อายุ 40 ปี ถ้าเกิดว่าติดคุก 16 ปี ตอนนั้นอายุเท่าไร เป็นทนายความตั้งแต่ปี 2552”
ทนายอั๋น ระบุอีกว่า วันนี้จะเล่นอะไรกับผม ซึ่งผมไม่หยุดหรอก ผมจะบอกให้ ผมมี 4 ภารกิจหลักๆ เดี๋ยวจะจัดการเร็วๆนี้ ข่ 1 .เปิดเส้นเงินฮั้ว สว.ไม่ใช่ที่พรรคประชาชนเอามาเปิด แค่ส่วนกระติ๊ดเดียว ผมจะเปิดทั้งระบบ ข้อ2.จะเปิดเส้นเงิน จ.อำนาจเจริญ ฮั้ว สว. ละเอียด ข้อ 3 .สหายที่ไหนจำไม่ได้นะ ที่จังหวัดไหนไม่รู้ ถูกศาลตัดสินขาดคุณสมบัติทางการเมือง ผมจะเปิดว่าสหายคนนี้โอนทรัพย์สินให้ลูกและให้เมีย ลูกเมียก็ต้องโดนด้วย และข้อ 4 จะเปิดว่า ประธานนักเรียน ประธานโรงเรียนที่ไหนสักแห่งไปยึดถือครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ต้องโดนไหม ศาลตัดสินแล้วด้วยคดีนั้นแล้ว แล้วถ้าจำไม่ผิดคืนให้หลวง หามาสิ
“ทนายอั๋น บุรีรัมย์ มีความชั่วแบบพวกนั้นนะหามา เอาล่ะ สนุก มาเลย แบบไหนก็มาเลยนะ” ทนายอั๋น ระบุ
ทั้งนี้ มีรายงานจากกระบวนการยุติธรรม เเจ้งว่า ทนายความที่มีกระแสข่าวว่าต้องโทษจำคุก 16 ปี เเละเปลี่ยนชื่อก่อนมาประกอบอาชีพทนายความนั้น ไม่ใช่นายภัทรพงศ์ เเต่นามสกุลของทนายความคนนั้นพ้องกับนามสกุลของนายภัทรพงศ์ โดยช่วงที่ทนายความคนดังกล่าวโดนจำคุกระหว่างปี 2542 – 2558 ในคดียาเสพติดที่เรือนจำจังหวัดพล
หากเทียบข้อมูลที่ นายภัทรพงศ์ ระบุว่า ตอนนี้นายภัทรพงศ์อายุ 40 ปี และประกอบอาชีพทนายความมากว่า 10 ปี เเต่ช่วงเวลาที่ทนายความคนดังต้องโทษจำคุก นายภัทรพงศ์น่าจะยังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ต่อด้วยมหาวิทยาลัย และเพิ่งเริ่มประกอบอาชีพทนายความ เเละทราบว่าทนายความคนนั้นอายุมากกว่านายภัทรพงศ์หลายสิบปี เเละกรณีนี้ไม่ได้ระบุถึงนายภัทรพงศ์เเต่อย่างใด