เตือน 15 จังหวัด เฝ้าระวังฝนตกหนัก กรมธรณีหวั่นดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 ส.ค.69

กรมธรณี เตือน 15 จังหวัด ฝนตกหนัก เสี่ยงดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 1-3 วันนี้ โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ จ.ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 30 ก.ค. -1 ส.ค.2569
โดยเฉพาะในพื้นที่ ภาคเหนือ ได้แก่ จ.ตาก พื้นที่ อ.อุ้มผาง แม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง, จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ อ.แม่สะเรียง สบเมย ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ปางมะผ้า ปาย, จ.เชียงใหม่ พื้นที่ อ.แม่แจ่ม สะเมิง อมก๋อย ฮอด เชียงดาว เวียงแหง แม่ออน แม่อาย ดอยสะเก็ด ฝาง, จ.ลำพูน พื้นที่ อ.แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้, จ.เชียงราย พื้นที่ อ.เมืองเชียงราย แม่สรวย เวียงป่าเป้า แม่ฟ้าหลวง เทิง เวียงแก่น เชียงของ แม่จัน แม่ลาว
จ.น่าน พื้นที่ อ.ปัว บ่อเกลือ เวียงสา เมืองน่าน สองแคว นาหมื่น นาน้อย ท่าวังผา แม่จริม, จ.พะเยา พื้นที่ อ.ปง เชียงคำ จุน ภูซาง เชียงม่วน, จ.แพร่ พื้นที่ อ.เมืองแพร่ สอง ร้องกวาง ลอง เด่นชัย, จ.อุตรดิตถ์ พื้นที่ อ.บ้านโคก น้ำปาด ฟากท่า ท่าปลา ทองแสนขัน ลับแล และ จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่ อ.หล่มเก่า หล่มสัก เขาค้อ น้ำหนาว
ภาคกลาง ได้แก่ จ.กาญจนบุรี พื้นที่ อ.สังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทรโยค ศรีสวัสดิ์
ภาคตะวันออก ได้แก่ จ.จันทบุรี พื้นที่ อ.มะขาม ขลุง เขาคิชฌกุฏ สอยดาว โป้งน้ำร้อน, จ.ตราด พื้นที่อ.เขาสมิง บ่อไร่ เกาะช้าง
ภาคใต้ ได้แก่ จ.ระนอง พื้นที่อ.กระบุรี กะเปอร์ สุขสำราญ เมืองระนอง ละอุ่น และ จ.พังงา พื้นที่ อ.ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง คระบุรี กะปง ท้ายเหมือง เมืองพังงา
เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง ทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนในรอบ 24 ชั่วโมง ได้มากกว่า 150 มิลลิเมตร ประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวัน และเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้ว อาจส่งผลให้เกิดแผ่นดินถล่มได้
ทั้งนี้ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว