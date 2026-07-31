เฮียล้านถกด่วน! ไม่ไหวสายไฟรุงรัง ‘วิพุธ’ ลุกโชว์แชตไลน์ ญัตติหาย? แนะทำระบบ ‘จองออนไลน์’

เฮียล้านเสนอญัตติด่วน แก้ปัญหาสายไฟรกรุงรังพื้นที่กทม. – วิพุธลุกโชว์หลักฐานไลน์ ยืนยันยื่นญัตติเรื่องนี้ไปแล้วตั้งแต่ วันที่ 27 ก.ค. แนะทำระบบ ‘จองญัตติออนไลน์’
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ‘การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2569’ โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม
ในตอนหนึ่ง นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า อยากเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการจัดระเบียบสายสื่อสารที่รกรุงรังในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ เนื่องจากว่าตอนนี้สายสื่อสารมันรกและบางแห่งสายสื่อสารไม่ได้ใช้ บางที่ยังติดกับพื้นฟุตปาธ บางทีคนเดินตามฟุตปาธเจอสายสื่อสารพันคอบ้าง บางแห่งมืดขี่รถจักรยานยนต์ในที่มืดก็เป็นอันตราย
ด้าน นายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก กลุ่มคนทำงาน กล่าวเห็นด้วยกับท่านสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ว่า ซึ่งจริงๆ ญัตติเรื่องนี้ตนได้เสนอไปทางสำนักเลขาตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ว ชื่อญัตติตนเขียนไว้ว่า ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสายสื่อสารเพื่อยกระดับความปลอดภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
“ผมเริ่มไม่แน่ใจการเรียงลำดับการยื่นก่อน-หลัง ระบบการทำงานการพิจารณาการกลั่นกรองกระทู้ ญัตติ ซึ่งผมก็ย้ำไปอีกครั้งว่าผมยื่นไปตั้งแต่วันที่ 27 แล้ว ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าการทำงานของเราคือ ปกติแล้วจะมีการตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมมา อย่างน้อยต้องมีระยะเวลาในการกลั่นกรอง พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนที่จะดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมสภา กทม. เพื่อให้สามารถเรียงลำดับว่าลำดับไหนมาก่อน-หลัง หลักฐานก็มีในไลน์ เปิดให้ดูได้เลย ซูมให้ดูได้เลย” นายวิพุธกล่าว
นายวิพุธกล่าวต่อว่า การทำงานร่วม ตนมองว่าต้องยึดหลักกติกา ระบียบ ลำดับ ท่านไม่สามารถที่จะอันนี้ให้ อันนี้ไม่ให้ อันนี้ให้เข้าก่อน-หลัง ตนมองว่ามันต้องมีมาตรฐานสากลที่เป็นความโปร่งใส ที่ทุกคนสามารถเห็นได้ว่า สามารถยื่นก่อน ซึ่งตนอยากจะเสนอแนะด้วยซ้ำว่าท่านอาจจะทำระบบสักระบบหนึ่ง ซึ่งเป็นระบบกลางในการยื่น อาจจะมีเลขรับกลับมา อาจจะเป็นการที่ไม่ต้องยื่นกับสำนักเลขาโดยตรง อาจเป็นการยื่นผ่านระบบออนไลน์ อย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบได้ว่ายื่นเข้าไปแล้ว ยื่นเข้าไปวันไหน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด
“เพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่จำเป็นต้องไปยื่นตามลำดับแล้วถูกไหม ผมสามารถมาใช้กติการะเบียบการประชุมสภาขอยื่นญัตติด่วนด้วยวาจา ซึ่งจริงๆ แล้วญัตติของผม ผมสนับสนุนท่านสุทธิชัย แต่ประเด็นคือญัตติของผมพูดถึงเรื่องของไม่ใช่แค่การจัดระเบียบสายสื่อสาร แต่มันคือการยกระดับความปลอดภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองด้วย รวมถึงการพัฒนากฎหมายในที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กทม.” นายวิพุธกล่าว
นายวิพุธกล่าวต่อว่า ขออนุญาตใช้ระเบียบข้อบังคับการประชุม ขออนุญาตเสนอญัตติด้วยวาจาขอให้สภา กทม. ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและเสนอแนวทางพัฒนาระบบสายสื่อสารเพื่อยกระดับความปลอดภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง และพัฒนากฎหมายในที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กทม.
ด้าน นางสาวภัทราภรณ์กล่าวว่า ขณะนี้เลขาฯ กำลังตรวจสอบเอกสาร เนื่องจากเท่าที่รับทราบ จากการพูดคุยกับนายวิพุธก่อนหน้านี้ เป็นเรื่องกระทู้ แต่ในส่วนของญัตติ ขอให้เลขาฯ ตรวจสอบอีกครั้ง โดยตามที่นายวิพุธแจ้งว่าได้ยื่นญัตติมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเลขรับ และตนเพิ่งทราบเรื่องดังกล่าว จึงอาจเกิดความผิดพลาดในการประสานงานเล็กน้อย ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวได้บรรจุเป็นญัตติที่ 7.12 และมีผู้รับรองถูกต้องแล้ว