ทิ่มรถก่อนได้ไปก่อน? ส.ก.คนทำงานอยากได้บ้าง ‘ไฟจราจร AI’ แยกศรีนุช-อ่อนนุช ผู้ใช้ถนนสับสนเกิน

ส.ก.คนทำงาน อยากได้บ้าง ‘ไฟจราจรอัจฉริยะ Adaptive’ ชี้ แยกศรีนุช-อ่อนนุช คนใช้ถนนสับสนเกิน รอไฟแดงนานไป-ใครทิ่มรถก่อน ได้ไปก่อน?
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ‘การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2569′ โดยมี น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม
โดยหนึ่งในญัตติที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทู้ถามสดของ นางสาวปิยะวรรณ จระกา ส.ก.เขตสวนหลวง กลุ่มคนทำงาน เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เขตสวนหลวง โดยใช้สัญญาณไฟจราจร
น.ส.ปิยะวรรณกล่าวว่า เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีพี่น้องประชาชนในเขต ร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก พบเจออยู่ทุกวันอย่างต่อเนื่อง คือหลายครั้งมีปัญหาจราจร หรือทางแยก-ทางร่วม เรามักนึกถึงไฟจราจร หรือทางข้ามม้าลาย สัญญาณไฟแบบปุ่มกดคนข้าม ซึ่งประชาชนเชื่อเหลือเกินว่าจะเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ลงไปได้
จากการประสานงานเบื้องต้น พบว่า สัญญาณไฟจราจรเป็นงบฯ ของทาง กทม. แต่ในส่วนการดำเนินการ บริหารจัดการ การเปิดสัญญาณไฟเป็นหน้าที่ของ ‘ตำรวจจราจร’
“ดังนั้น การติดตั้งอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่แล้วเสร็จ ในการจัดการปัญหาการจราจรให้มีสภาพคล่อง จึงขอใช้โอกาสนี้พูดถึง 3 จุดหลักที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามากเหลือเกิน” น.ส.ปิยะวรรณเผย
จากนั้นเปิดสไลด์เพื่อชี้ให้เห็นปัญหาและข้อความร้องเรียนปัญหาเป็นจำนวนมาก โดย จุดแรก ได้แก่ ‘แยกไฟแดงตลาดกระเทียม’ ซึ่งเป็นซอยทางลัดระหว่างพัฒนาการ 20 , พัฒนาการ 30 และอ่อนนุช 17
“จุดนี้มีการติดตั้ง อุปกรณ์แสดงไฟจราจร ตั้งแต่ปี 2565 ทดลองเปิดใช้งานแล้ว แต่รถติดมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งหลังจากนั้นมาไม่มีการเปิดใช้งาน เป็นสัญญาณไฟกระพริบ ทำให้พี่น้องประชาชนต้องให้ทางกันเอง สลับทิศทาง ฝั่งที่ทิ่มรถออกมาก่อน ได้ไปก่อน (หัวเราะ) ซึ่งช่วงเวลาระหว่างวันไม่ติดขัด แต่ชั่วโมงเร่งด่วน พีคจริงๆ รถติดมากๆ เพราะเป็นซอยทางลัดที่มีชุมชน หมู่บ้านเกิดใหม่” น.ส.ปิยะวรรณชี้
จุดที่ 2 ‘แยกไฟแดงบริเวณหน้าปากซอยอ่อนนุช 10 และ 17’ ซึ่งปัญหาคือ มีรถบางคันที่จะขับตรงไป แต่เนื่องจากมีไฟเขียวพร้อมกันทั้ง 2 ฝั่ง จึงมีรถที่เลี้ยวขวา ซ้าย และตรงไป พร้อมกัน
“บางคันงง ว่าฉันจะยังไงดี? มันเกิดความสับสนว่าฉันจะไปได้ไหม เลี้ยวได้หรือเปล่า มีป้อมตำรวจด้วย เขาก็กลัวว่าจะโดนจับ ซึ่งตรงนี้มันทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยเส้นทาง”
ดังนั้น จึงไม่เพียงปัญหาจราจร แต่ยังเป็นปัญหาวความปลอดภัยด้วย” น.ส.ปิยะวรรณระบุ
จากนั้นกล่าวถึง จุดที่ 3 ‘แยกไฟแดงบริเวณตลาดเอี่ยมสมบัติหรือแยกศรีนุช’ โดยเผยว่า เป็นถนนศรีนครินทร์ ตัดกับอ่อนนุช หรือสุขุมวิท 77 ซึ่งส่วนหนึ่งที่ประชาชนคอมเมนต์เข้ามา เป็นแยกที่ต้องสัญจรผ่านทุกวัน ปัญหาคือ ถนนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นเส้นหลักนั้นรถไม่ติด แม้จะมีคนใช้ถนนเป็นจำนวนมาก
“แต่ถ้ารถมาจากทางพัฒนาการ จะเลี้ยวขวา ไปถนนสุขุมวิท (เส้นสีน้ำเงิน) ตรงนี้ รอไฟแดงค่อนข้างนาน ขณะที่รถที่มาจากฝั่งประเวศ (สีแดง) จะมุ่งหน้าไปถนนัฒนาการ ในชั่วโมงเร่งด่วน จะมีรถสะสมเป็นแถวยาวค่อนข้างมาก และเป็นช่วงคอขวด ไม่สามารถที่จะขยายเลนถนนได้ ซึ่งตรงนี้อาจจะฝากให้ทางฝ่ายบริหารช่วยพิจารณา”
น.ส.ปิยะวรรณกล่าวต่อไปว่า จากทั้ง 3 กรณีที่กล่าวมา ปัญหาคือ เรื่องการบริหารจัดการสัญญาณไฟจราจร ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรในแต่ละพื้นที่ และช่วงเวลา
“คือบางจุด สำคัญมีสัญญาณไฟ แต่ไม่ได้เปิดใช้ จากที่ได้ศึกษาข้อมูลมา ทาง กทม.เองก็ได้มีการนำ Adaptive Control ซึ่งเป็นการควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ มาใช้แล้วกว่า 70 จุด ซึ่งดิฉันมอว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ดี เป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาตรวจจับปริมาณรถแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะเป็นการปรับระยะเวลาไฟขียว -แดง ให้เหมาะสมได้แบบอัตโนมัติ”
น.ส.ปิยะวรรณกล่าวต่อว่า จึงขอเรียนถามฝ่ายบริหาร ผ่านทางประธานฯ ว่า กทม.มีหลักเกณฑ์ หรือแนวทางในการคัดเลือพื้นที่ที่จะติดตั้ง Adaptive Control อย่างไร และใน 3 จุดพื้นที่เขตสวนหลวง ทางฝ่ายบริหารมีแผนที่จะนำเทคโนโลยี AI ตัวนี้มาติดตั้งหรือไม่ หน่วยงานใดจะเป็นผู้ควบคุมกำกับการเปิดไฟเขียว/แดง อยู่ภายใต้ ตำรวจจราจร หรือ สำนักจราจร