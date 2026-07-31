ส.ก.ดุสิตขยี้ปม ‘ตลาดเทวราช’ งบปรับปรุง 44 ล. ‘ร้าง 3 ปี’ ทำแม่ค้าอยู่ไม่ไหว ลูกค้าหายนึกว่าปิด!

ส.ก.ดุสิต จี้ปม ปล่อยตลาดเทวราช ปล่อยร้าง 3 ปี ปรับปรุง 44 ล้านบาท – ทำพ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อน ยอดขายลด 80%
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2569 โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการเขต 50 เขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
โดยหนึ่งในญัตติที่น่าสนใจ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 3.1 กระทู้ถามสดของ นายอัครชัย กันธมาลา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดุสิต พรรคประชาชน เรื่อง ‘ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงตลาดเทวราช’
นายอัครชัยกล่าวว่า ความสำคัญของย่านเทเวศร์ หรือ ตลาดเทวราช ยานในตำนานของชาวดุสิต เริ่มต้นตลาดแห่งนี้เป็นตลาดเก่าแก่ ก่อนที่จะมีกรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อนที่จะปรับปรุงตลาดแห่งนี้มีประชาชนมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 5,000 คนต่อวัน
รวมถึงตลาดนี้ยังเป็นจุดศูนย์กลางของประชาชนจากท้งสองเขต ได้แก่ เขตดุสิต และพระนคร เป็นย่านที่คนทั้งสองเขตนี้ต้องรู้จักและมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อไปประกอบอาชีพของตน
นอกจากนี้ ตลาดนี้ยังตั้งอยู่ใกล้กับวัดเทวราชกุญชร ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะ ขอพรองค์ท้าวเทวราชกุญชร หรือองค์พระอินทร์ หลังจากที่นักท่องเที่ยวได้ได้สักการะเสร็จเรียบร้อย ตลาดแห่งน็เป็นจุดเช็กอินสำคัญที่ทุกคนจะไปปล่อยปลา เพื่อแสดงความเมตตาต่อสัตว์
“โครงการปรับปรุง 5 ส่วน ยกระดับการท่องเที่ยวของตลาดเทวราช ซึ่งจะมีการปรับปรุงทั้งหมด 5 อย่าง ปรับปรุงทางเดินริมน้ำ ซึ่งได้เพิ่มไปแล้ว ปรับปรุงพื้นที่ความเชื่อ หรือที่เรียกว่า ‘สาธุ Space’ ปรับปรุงประตูระบายน้ำ ทางเดินเลียบคลองผดุง รวมถึงปรับปรุงตลาดต้นไม้เทเวศร์ใหม่ และปรับปรุงตลาดเทวราชในท้ายที่สุด” นายอัครชัยกล่าว
นายอัครชัยกล่าวต่อว่า โครงการนี้มีงบประมาณทั้งหมด 44 ล้านบาท รวมถึงตลาดได้มีการเริ่มโครงการไปเรียบร้อยแล้ว ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ซึ่งได้มีการรื้อตลาดและย้ายผู้ขายเข้าไปในตัวตลาดกลาง ทำให้ด้านนอกได้มีการเริ่มโครงการไปแล้ว แต่น่าเสียดายที่ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2567 โครงการไม่มีการคืบหน้าต่อจากนั้นเลย ซึ่งนี่เป็นที่มาของคำถามแรก
“จากตลาดที่คึกคักเมื่อคราวก่อน ตอนนี้เป็นตลาดที่เงียบ ใครที่มาหน้าตลาดจะนึกว่าตลาดปิดไปแล้ว พ่อค้าแม่ขายก็ลำบากเวลาที่ผมได้เข้าไปหาเสียง ผมเจอแผงค้าว่างเต็มไปหมด โดยพ่อค้าแม่ขายที่แผงข้างๆ เขาอยู่กันไม่ไหวแล้ว” นายอัครชัยเผย
นายอัครชัยยังตั้งคำถามด้วยว่า มีผู้ที่มาใช้บริการลดลงอย่างน้อย 80 % เหตุใดโครงการพัฒนาตลาดเทวราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ ถึงถูกปล่อยทิ้งร้างมาเป็นเวลา 3 ปี
ด้าน นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า งบประมาณโครงการทั้งหมด 44 ล้านบาทนี้ จะแบ่งเป็น 2 โครงการ โครงการแรกเป็นการปรับปรุงตลาด 35 ล้าน และอีกโครงการเป็นการปรับภูมิทัศอีก 9 ล้านกว่าบาท เนื้องานจะมีอยู่ 4 เรี่อง ได้แก่ การเปลี่ยนหลังคา ยกพื้น ทำระบบการบำบัดน้ำเสียใหม่ รวมถึงติดไฟ เพิ่มแสงสว่าง ติดกล้อง CCTV และสุดท้ายการปรับปรุงทางเดินริมคลอง
“ปัญหาคือ เรื่องนี้เราเปิดประกวดราคาไป 2 ครั้งแล้ว ครั้งที่ 1 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ไม่มีใครสนใจ และมีการมาปรับราคา เนื่องจากมีการปรับราคากลางใหม่ และ bit ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ก็ยังไม่มีใครเป็นผู้ยื่นอีก ในขั้นตอนปัจจุบันก็อยู่ระหว่างที่จะปรับราคา” นายวิศณุ เผย
นายวิศณุ ชี้ต่อว่า ราคามีปัญหาครั้งที่ 2 ปรับราคากลางขึ้นไปแล้วเป็น 43 ล้านบาท ก็ยังคงไม่มีผู้สนใจ ที่สอบถามทางสำนักงานตลาด ก็เป็นเรื่องของระยะเวลาการปรับปรุงอาจจะสั้นเกินไป รวมทั้งพื้นที่ก่อสร้างที่มีข้อจำกัดเรื่องทางเข้า-ออก 180 วันจึงไม่เพียงพอ สิ่งที่เราจะดำเนินงานต่อไปเมื่อพื้นที่การทำงานเข้าถึงยาก และยังมีผู้ค้าอยู่รอบข้างด้วยจึงทำให้เกิดความลำบากในการทำงาน
“เรามีการปรับราคาให้ up to date กับราคาปัจจุบัน ก็คือ ปรับดัชนีราคาวัสดุ และ Factor F ให้สอดคล้องกับปัจจุบันที่ได้ดำเนินการมา และได้มีการขยายเวลาที่คณะกรรมการร่าง TOR พิจารณาจาก 180 วัน เป็น 240 วัน และปรับตัวระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่ในขั้นตอนที่เสนอมา ทางท่านผู้ว่าฯ ก็คงพิจารณาเห็นชอบให้กับการปรับตัวเนื้องาน และเวลาใหม่ ใน TOR ถึงจะเข้าถึงขั้นตอนการประกวดราคาใหม่” นายวิศณุ ชี้
ด้าน นายอัครชัย กล่าวว่า เรื่องที่เราไม่สามารถละเลยต่อไปได้เลย คือเรื่องความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนวัดเทวราชกุญชร หรือพ่อค้า-แม่ค้าที่อยู่ในพื้นที่
จากนั้น นายอัครชัย แสดงภาพถ่ายที่ตนไปลงพื้นที่บริเวณสะพานข้ามจากฝั่งพระนคร มาที่ตลาดเทวราช พบว่า ทางเดินไม่มีราวกั้น โดยราวกั้นถูกนำไปวางทิ้งไว้บริเวณหน้าตลาด
“ลองนึกภาพของผู้สูงอายุที่เดินข้ามมา รวมถึงที่สำคัญที่สุดเลย ถ้าเกิดเราไปเดินริมฝั่งแม่น้ำ ตรงนี้ไม่มีราวกั้น รวมจนถึงพ่อค้าแม่ขายที่มีน้องๆ อนาคตของชาติมาวิ่งเล่นอยู่ตรงนี้ก็ค่อนข้างอันตรายมากๆ พื้นเป็นหลุมเป็นบ่อ รวมถึงไม่มีราวกั้นด้วย” นายอัครชัย กล่าว
นายอัครชัยกล่าวว่า ตอนกลางคืนตนไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องของการซ่อมแซมหรือไม่ แต่ไฟส่องสว่างเสียหาย เมื่อไปลงพื้นที่ตอนเวลากลางคืน ในพื้นที่มีความมืดจริงๆ เนื่องจากไฟส่องสว่างเสียหายทั้งหมด ที่สำคัญเมื่อมีการซ่อมแซมมีการทิ้งพื้นที่ไว้ในสภาพที่เป็นหลุม-บ่อ ซึ่งเป็นอันตราย และพื้นที่นี้ถูกทิ้งไว้นานจนมีต้นไม้-ดอกไม้ขึ้นจนรก ซึ่งอาจมีสัตว์มีพิษมาอยู่อาศัย
ปัญหาของการซ่อมแซมพื้นที่นี้ คือ ความปลอดภัย และส่วนนี้ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดแห่งนี้พังทลายลงอย่างแน่นอน
“มาตราการในการเยียวยาพ่อค้าแม่ขายในตลาดวัดเทวราชแห่งนี้ซึ่ง มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ท่าน การเยียวยาในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของเม็ดเงิน แต่ขออนุญาตทราบเรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่จะปรับปรุงตลาด และพัฒนาให้การท่องเที่ยว การจับจ่ายใช้สอยของตลาดเทวราชแห่งนี้กลับมาเมือนเดิม” นายอัครชัยกล่าว
จากนั้น นายวิศณุกล่าวชี้แจงว่า ตนได้คุยกับสำนักงานตลาดว่า แผนการก่อสร้างปรับปรุง และการดูแลผู้เช่าแผงขายอย่างไร เราจะเร่งการปรับปรุงตลาดให้เร็วที่สุด โดยการแบ่งระยะ อะไรที่สามารถขยับเข้ามาได้ในพื้นที่ปรับปรุงใหม่ เราจะได้ปรับปรุง แต่ในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการประกาศ TOR ประกวดราคาครั้งใหม่ เมื่อได้ผู้รับจ้างใหม่จะพยายามให้บรรเทาความเดือดร้อน และพยายามเร่งให้ผู้ช่ากลับมาขายได้อย่างเร็วที่สุด
ในช่วงท้าย นายอัครชัย ตั้งคำถามต่อว่า จากที่เราได้เห็นกัน ว่าระยะในการซ่อมแซมตลาดวัดเทวราชแห่งนี้ แบ่งเป็นทั้งหมด 5 โซนด้วยกัน ซึ่งเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของพ่อค้า แม่ค้า รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยว ในการแบ่งระยะทั้ง 5 ช่วง อาจจะทำให้ผู้รับเหมาหรือเอกชนมีความไม่มั่นใจที่จะเข้ามาดำเนินการในตลาดแห่งนี้ เราสามารถแบ่งช่วงระยะในการทำให้ความเป็นอยู่ของพ่อค้าแม่ขายในตลาดดีขึ้น และเรื่องของการท่องเที่ยวก็แบ่งเป็นอีกส่วนหนึ่ง และทำให้การเข้ามาซ่อมแซมไม่ส่งผลกระทบต่อพ่อค้า-แม่ค้าในพื้นที่
โดย นายวิศณุกล่าวว่า จะรับข้อแนะนำไปปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับพื้นที่ ประชากรในชุมชน และบริบทโดยรวม