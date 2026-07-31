กรมอุทยานฯ เปิดตัว โรงเรียนฅนเดินป่า ยกระดับท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สอดคล้องหลัก ไม่ทิ้งภาระให้ธรรมชาติ

กรมอุทยานฯ เปิดตัว โรงเรียนฅนเดินป่า ที่เขาใหญ่ ยกระดับท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สอดคล้องหลัก ไม่ทิ้งภาระให้ธรรมชาติ
วันที่ 31 กรกฎาคม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดพิธีเปิดโครงการ “โรงเรียนฅนเดินป่า…ก้าวแรกสู่ป่ากว้าง อย่างเข้าใจ” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ป้องกันอุบัติเหตุ และสร้างจิตสำนึกแก่นักท่องเที่ยวที่นิยมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้องก่อนเข้าสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดสัญลักษณ์ “โรงเรียนฅนเดินป่า” และมอบป้ายห้องเรียนรู้เชิงนิเวศ “ฅนเดินป่า” ให้แก่อุทยานแห่งชาติที่ผ่านการอบรมหลักสูตรครูเดินป่า
นายสุชาติ กล่าวในพิธีเปิดงานว่า “การเดินป่าที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อผืนป่าและสัตว์ป่าที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแล โรงเรียนฅนเดินป่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการปลูกฝังความรู้และจิตสำนึกที่ถูกต้องให้กับทั้งเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่า ซึ่งปัจจุบันการเดินป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การเพิ่มของนักท่องเที่ยวที่ขาดความรู้และทักษะในการเดินป่าอย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย อุบัติเหตุ ขยะตกค้าง รวมถึงการรบกวนระบบนิเวศและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า กองอุทยานแห่งชาติ จึงได้จัดตั้ง “โรงเรียนฅนเดินป่า” 10 แห่ง เพื่อสร้าง “ครูเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์” ที่มีองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้อง ในการเดินป่า ตามหลัก “Leave No Trace” หรือ การไม่ทิ้งภาระให้ธรรมชาติ และต่อยอดสู่ห้องเรียนรู้เชิงนิเวศ “ฅนเดินป่า” ในอุทยานแห่งชาติและ วนอุทยานทั่วประเทศ เพื่อเปลี่ยนนักท่องเที่ยวทั่วไป ให้กลายเป็นนักเดินป่าที่มีความรับผิดชอบ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพครูเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์” พร้อมจัดสรรงบประมาณให้กับอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ในการจัดตั้งห้องเรียน “ฅนเดินป่า” เพื่อสร้างมาตรฐานการเดินป่า สู่วิถีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
นางสายสุดใจ กล่าวว่า การเปิดโรงเรียนฅนเดินป่าในครั้งนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีแผนขยายผลการจัดตั้งห้องเรียนรู้เชิงนิเวศ “ฅนเดินป่า” ให้ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่านี้สู่คนรุ่นต่อไป