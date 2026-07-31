ผู้ว่าฯ รับปาก ‘เข้มงวดก่อสร้าง’ – ส.ก.พร้อมใจจี้ เคลียร์รถติด-น้ำท่วม ‘ลานตู้คอนเทนเนอร์’ ขัดผังเมือง

ผู้ว่าฯ รับปาก ‘เข้มงวดงานก่อสร้าง’ หลัง ส.ก.พร้อมใจ จี้แก้จราจร-น้ำท่วมชานเมือง เคลียร์ลานตู้คอนเทนเนอร์ ตั้งผิดจุด ขัดต่อกฎหมายผังเมือง
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2569 โดยมี นายนริสสร แสงแก้ว รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง เป็นประธานการประชุม
โดยเวลา 13.34 น. มีการพิจารณา ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติของ นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา หรือ ดร.จอห์น สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตลาดกระบัง เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาการจราจรและปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
นายสุรจิตต์กล่าวว่า ปัญหาความเดือดร้อนหลักของประชาชนมี 3 ประเด็น ได้แก่ การเปิด-ปิดช่องเซอร์วิสและการคืนสภาพผิวถนนของหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ไม่ได้มาตรฐาน การขุดลอกลำรางสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการตั้งลานตู้คอนเทนเนอร์ในพื้นที่ที่ขัดต่อกฎหมายผังเมือง
พร้อมยกตัวอย่างอุบัติเหตุจากผิวถนนที่คืนสภาพไม่เรียบร้อย และตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพการกำกับตรวจสอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงขอให้สำนักการโยธาเข้มงวดการตรวจรับงาน สำนักการระบายน้ำเร่งตรวจสอบท่อเชื่อมลำราง และให้ผู้ว่าฯ กทม. เร่งจัดการลานตู้คอนเทนเนอร์ที่ผิดกฎหมาย
จากนั้น สมาชิกสภากทม. หลายเขตร่วมอภิปรายสนับสนุนญัตติ โดย นายหยกพรชัย อิสระเสรีพงษ์ ส.ก.เขตหนองจอก สะท้อนปัญหาการจราจร ท่อระบายน้ำไม่ได้มาตรฐาน และวัชพืชกีดขวางทางน้ำ
ขณะที่ นายอำนาจ ปานเผือก ส.ก.เขตบางแค เรียกร้องให้เร่งเวนคืนพื้นที่เพื่อพัฒนาเส้นทางบริเวณถนนเพชรเกษม และเร่งแก้ปัญหาขาดระบบระบายน้ำบริเวณวัดม่วงที่ยืดเยื้อมานาน
ด้าน นายณพวิทย์ วงศ์อารีย์ ส.ก.เขตหลักสี่ เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาจราจรบริเวณแยกไอทีสแควร์ ถนนแจ้งวัฒนะ หลังประสานกรมทางหลวงและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จนได้รับอนุญาตให้เขตหลักสี่เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงแล้ว
ขณะที่ นายอดิศร ฤกษ์ลักษณี ส.ก.เขตดอนเมือง เสนอให้เข้มงวดการคืนสภาพผิวถนนหลังการก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ส่วน นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ ส.ก.เขตทุ่งครุ ขอให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบริเวณซอยพุทธบูชา 36 และ 39 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร
ขณะที่ นายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก เสนอให้จัดระเบียบจุดรับ-ส่งผู้โดยสารของขนส่งสาธารณะบริเวณหน้าเซ็นทรัลบางรัก เพื่อลดการกีดขวางช่องทางจราจร โดยยังคงรักษาการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของประชาชน
ด้าน นายสุรเกียรติ หวังพิทักษ์ ส.ก.เขตคลองสามวา สะท้อนปัญหาการจราจรจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกลำกะโหลกบนถนนพระยาสุเรนทร์ที่ล่าช้ากว่ากำหนด พร้อมขอให้ติดตามความคืบหน้าโครงการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่อย่างมาก
จากนั้น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการขยายตัวของเมืองสู่พื้นที่ชานเมือง ทำให้หลายพื้นที่เดิมไม่มีระบบระบายน้ำรองรับ จึงต้องทยอยจัดสรรงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามลำดับความจำเป็น พร้อมยืนยันว่าจะเข้มงวดการกำกับงานสาธารณูปโภค การคืนสภาพผิวถนน การตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำ และหากเรื่องลานตู้คอนเทนเนอร์ผิดผังเมืองเข้าสู่การพิจารณา จะเร่งลงนามสั่งระงับการใช้งานทันที
ด้าน นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ชี้แจงว่า กรุงเทพมหานครมีระบบควบคุมการเปิด-ปิดผิวจราจรของหน่วยงานสาธารณูปโภค โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างส่งภาพการคืนสภาพพื้นที่ทุกวัน หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะมีมาตรการตักเตือน และหากยังไม่แก้ไขจะสั่งระงับการก่อสร้าง พร้อมรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาถนนและระบบระบายน้ำในพื้นที่หนองจอก บางแค และหลักสี่ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงท้าย นายสุรจิตต์ หรือ ดร.จอห์น ขอให้ผู้ว่าฯ กทม. สั่งการทุกสำนักงานเขตเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจการคืนสภาพผิวถนน และตรวจสอบท่อรอดลำรางในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอบคุณฝ่ายบริหารที่รับปากเร่งดำเนินการในประเด็นที่เสนอ