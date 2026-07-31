ปลัดทส.เปิดประชุม มด ขับเคลื่อนองค์ความรู้ สู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ปลัด ทส.เปิดประชุม มดในประเทศไทย ครั้งที่ 7 ผนึกนักวิจัยไทย – นานาชาติ ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านมด สู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
วันที่ 31 กรกฎาคม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “มดในประเทศไทย ครั้งที่ 7” (The 7th Thailand Ant Conference) ภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายของปฏิสัมพันธ์” (Diversity of Interactions) ซึ่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยด้านมดแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 ณ ห้องประชุมเดอะแม่ปิงแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับ อีกทั้งมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และผู้แทนจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต่อยอดงานวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษามด อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
โอกาสนี้ ดร.รวีวรรณ ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย” โดยกล่าวถึงความสำคัญของมดในระบบนิเวศว่า แม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก แต่มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะผู้ย่อยสลายอินทรียวัตถุ ผู้ผสมเกสร ผู้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนเป็นดัชนีสำคัญที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมดกับสิ่งมีชีวิตอื่นจึงมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจโครงสร้างและการทำงานของระบบนิเวศ รวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว
พร้อมกันนี้ ยังได้กล่าวเปรียบเปรยการทำงานของหน่วยงานภายใต้ทส. กับ “มดงาน” ที่แม้จะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน แต่สามารถรวมพลังกันทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิด “ทส. หนึ่งเดียว” ที่มุ่งบูรณาการความร่วมมือของทั้ง 15 หน่วยงานในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันจะสามารถต่อยอดองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ ภาครัฐ ภาคเอกชน แหล่งทุนวิจัย และองค์กรระหว่างประเทศ
ดร.รวีวรรณ กล่าวว่า การบูรณาการองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพจากหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่อนุรักษ์ ตลอดจนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของทส.ที่มุ่งสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
ด้านนายบรรณรักษ์ เสริมทอง ประธานกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายของมดในระดับสูง โดยมีการสำรวจและรายงานชนิดมดในประเทศไทยแล้วเป็นจำนวนมาก การศึกษามดจึงมีความสำคัญทั้งในด้านอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
การประชุมครั้งนี้ นับเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษามดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้ และสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
โดยภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญไทยและต่างประเทศ ครอบคลุม 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ อนุกรมวิธานของมด นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และมดเศรษฐกิจ และนักมดและนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ พร้อมทั้งร่วมกันหารือทิศทางการวิจัยและแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายนักวิจัยด้านมดในประเทศไทย รวมไปถึงการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมภาคสนาม ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้วิธีการสำรวจ รวบรวม และศึกษาพฤติกรรมของมดในระบบนิเวศธรรมชาติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด