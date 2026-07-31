เปิดคำสารภาพ ‘ธง’ อ้าง ‘ป๋อง’ แต่งเป็นตร.ปลอม ขู่อุ้มตัว พี่น้องรัสเซีย ไปยิง หมกเขาชีจรรย์
จากกรณีการหายตัวของ MISS DIANA NAZIMOVA อายุ 22 ปี และ MR. ROMAN NAZIMOVA อายุ 17 ปี สองพี่น้องชาวรัสเซีย ที่หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ADV 150 ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่ 26 กรกฎาคม 2569
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังปิดล้อมจับกุม นายธงชัย ศรีนิล หรือ ธง อายุ 39 ปี และนายฑนา เกิดทอง หรือ ป๋อง อายุ 43 ปี ซึ่งได้รับสารภาพว่า ต้องการจะขโมยรถจักรยานยนต์ แต่พี่น้องชาวรัสเซียขัดขืน จึงใช้ปืนยิงน้องชายเสียชีวิต และทำร้ายพี่สาวด้วยการชกจนเสียชีวิตไปอีกราย ก่อนนำร่าง 2 พี่น้องไปฝังที่ตีนเขาชีจรรย์ และหลบหนี
ทั้งนี้ นายธง ยังให้การอีกว่า ในวันเกิดเหตุตนเห็น น้องทั้ง 2 คนจอดรถอยู่บริเวณไหล่ทาง นายป๋อง ซึ่งแต่งกายคล้ายชุดตำรวจ ได้เลี้ยวเข้าไปหา ตนเห็นว่าไม่ใช่แล้ว และได้ห้ามปรามแล้วว่า “พี่อย่าทำแบบนี้” เพราะในมือนายป๋องถือปืนอยู่ “ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะยิงผมหรือจะยิงน้อง 2 คนนั้น ผมก็กลัว เพราะว่าทั้งพี่สาวผม และครอบครัว เขาขู่ไว้ว่าจะฆ่า” นายธงกล่าว
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า นอกเหนือจากการตรวจสอบกรณีผู้สูญหายชาวรัสเซีย 2 รายแล้ว เจ้าหน้าที่ยังได้รับข้อมูลว่า อาจมีผู้เสียชีวิตถูกนำมาฝังอำพรางในพื้นที่เดียวกันเพิ่มเติมอีก 3 ศพ แต่ข้อมูลดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ