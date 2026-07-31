พบลูกช้าง อายุ 2 สัปดาห์ พลัดหลงแม่กลางป่าไทรโยค แผลเต็มตัวหิวโซ ดูดรากไม้ ก้อนหินแทนนมแม่

พบลูกช้าง อายุ 2 สัปดาห์ พลัดหลงแม่กลางป่า แผลเต็มตัวหิวโซ ดูดรากไม้ ก้อนหินแทนนมแม่
นายพีร พวงมาลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไทรโยคที่ ทย. 5 (แม่น้ำน้อย) ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน หมู่บ้านแม่น้ำน้อย หมู่ 5 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ว่าพบลูกช้างป่าจำนวน 1 ตัว บริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อย จึงดำเนินการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ พื้นที่ดังกล่าวต้องเข้าไปโดยเรือชาวบ้านใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นพื้นที่ยากต่อการเข้าถึง บริเวณจุดที่ได้รับแจ้ง พบลูกช้างป่าพลัดหลง จำนวน 1 ตัว มีสภาพอิดโรยและไม่พบโขลงช้างบริเวณนั้น คาดว่าถูกทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน
เจ้าหน้าที่จึงได้นอนเฝ้าเพื่อสังเกตพฤติกรรมและรอโขลงช้างมารับ ตลอดทั้งคืนลูกช้างป่าส่งเสียงร้องเรียกหาแม่ช้างเป็นช่วงๆ แต่ไม่มีเสียงฝูงตอบรับ คาดว่าฝูงน่าจะไปไกลแล้ว สภาพพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ลาดชันลูกช้างสามารถเดินวนเวียนได้เพียง 1.5 เมตร อีกฝั่งติดแม่น้ำ จุดที่ลูกช้างอยู่ห่างจากตลิ่งประมาณ 30 เซนติเมตร ลูกช้างป่ามีพฤติกรรมดูดรากไม้และดูดหินบริเวณใกล้เคียง
คาดว่าโขลงช้างได้เดินข้ามน้ำทำให้ลูกช้างพัดไหลตามน้ำมา โดย 2 วันที่ผ่านมามีฝนตกในพื้นที่ค่อนข้างมากอาจทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้นและเป็นอัตรายต่อลูกช้างป่า ได้จัดหานมเพื่อนำไปป้อนให้ลูกช้างป่าดังกล่าว โดยได้รับคำแนะนำจากทีมสัตวแพทย์ สบอ.3 (บ้านโป่ง) เพื่อให้ลูกช้างไม่ขาดอาหาร
นายพีร์กล่าวว่า ต่อมาวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 น. ทีมสัตวแพทย์ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ได้เข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ลูกช้างป่า โดยเส้นทางการเข้าไปตรวจสอบต้องนั่งเรือเข้าไปยังจุดพบลูกช้างป่าต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลาก
ทีมสัตวแพทย์ได้ประเมินอาการลูกช้างเบื้องต้นพบว่าพบเป็นลูกช้างป่าเพศผู้ น้ำหนักประมาณ 40 กิโลกรัม อายุไม่เกิน 2 สัปดาห์ มีสภาพอิดโรย มีแผลถลอก พุพอง และหลุมแผลหลายจุดในช่องปาก มีแผลคล้ายร้อนใน ขาดน้ำอย่างรุนแรง มีแผลที่สะดือ งวงมีแผลพุพองมีเศษเนื้อตาย ไม่มีหนอง ไม่มีไข่แมลงวัน ปากเป็นแผลร้อนในขนาดเท่าเหรียญ 10 กินนมได้น้อย เนื่องจากเจ็บแผล มีแมลงคล้ายผึ้งตอมที่บริเวณตาทำให้เยื่อบุตาอักเสบ ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มแดงอาจเกิดจากการติดเชื้อหรือขาดน้ำ ถ่ายเหลวมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว สุขภาพอยู่ในแนวโน้มน่าเป็นห่วง
ทีมสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าลูกช้างป่าอยู่ในสภาพวิกฤต จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติไทรโยค เพื่อให้ทีมสัตวแพทย์ของกรมอุทยานวางแผนทำการช่วยเหลือและรักษาต่อไป
เวลา 16.00 น. ทีมสัตวแพทย์ของกรมอุทยานได้เข้ามาตรวจดูอาการลูกช้างดังกล่าว เบื้องต้นให้อุทยานแห่งชาติไทรโยคไทรโยคจัดหาคอกพักชั่วคราว พ้นยาฆ่าเชื้อรอบๆ คอก จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนเวรดูแลตลอด และให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทีมสัตวแพทย์ และจะตรวจหาเชื้อ ไวรัสเฮอร์ปีส์ในช้างเด็ก (EEHV) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ในระหว่างที่รอผลตรวจ จึงให้ลูกช้างดังกล่าวอยู่ในคอกที่จัดไว้กักกันโรคเพื่อเฝ้าระวังและติดตามอาการโดยทีมสัตวแพทย์ต่อไป