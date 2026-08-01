จับ ฟลุ๊ก-บอล ร่วมมือ ป๋อง-ธง ฆ่า 3 ศพ พ่อแม่ลูก ทิ้งป่ามะพร้าว อ้างไม่รู้จักมาก่อน แค่ชิงรถจยย.

ผบช.ภ.2 แถลงพบร่าง 2 พี่น้องรัสเซียถูกฝังหลุมเดียวกัน จับเพิ่มผู้ร่วมก่อเหตุอีก 2 ราย ขยายผลโยงคดีฆ่ายกครัว 3 ศพ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายป๋องและนายธง ชี้จุดฝังศพ 2 รัสเซียแล้ว ได้นำตัวทั้งสองคนไปชี้จุดที่ฝังศพสามพ่อแม่ลูก ที่อยู่บริเวณป่ามะพร้าว หมู่ 10 ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งจากการขุดหลุมที่ทั้งสองคนได้ชี้ ก็พบผู้เสียชีวิตทั้งสามคนพ่อแม่ลูก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามจับกุมคนร้ายอีกสองคนที่ร่วมก่อเหตุ คือ ชัชนันท์ แป้นเอี่ยม หรือฟลุ้ค และนายอัษฎางค์ ชูวงษ์ หรือบอล ที่ร่วมกันปล้นฆ่า 3 พ่อแม่ลูก โดยจากการสืบสวนทราบว่าหลังปลอมเป็นตำรวจเข้าตรวจค้นที่บ้านของผู้เสียชีวิตทั้งสามคน ได้นำตัวทั้งสามคนมาฆ่าทิ้งที่ป่ามะพร้าวดังกล่าว โดยนายป๋องยิงแม่ นายบอลยิงพ่อ และนายฟลุ๊คยิงลูก
พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตชาวรัสเซีย 2 ราย ถูกฝังอยู่ในหลุมเดียวกัน ภายในพื้นที่ป่าซากแง้ว ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยหลุมมีความลึกประมาณ 1 เมตร พบร่างผู้หญิงอยู่ด้านล่าง และร่างผู้ชายอยู่ด้านบน
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าผู้เสียชีวิตหญิงมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกาย ส่วนผู้เสียชีวิตชายพบบาดแผลจากกระสุนปืน 2 นัด บริเวณช่องท้องและศีรษะ ศพทั้งสองถูกวางไว้กับพื้นดินโดยไม่มีการห่ออำพราง และยังสวมเสื้อผ้าอยู่ สภาพศพเปลี่ยนแปลงไม่มากเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เสียชีวิต
ขณะที่คำให้การของผู้ต้องหาสอดคล้องกับพยานหลักฐานหลายประเด็น โดยผู้ต้องหาอ้างว่ามีเจตนาเพียงชิงรถจักรยานยนต์ ไม่ได้รู้จักผู้เสียชีวิตมาก่อน และพบกันโดยบังเอิญระหว่างทาง
ตำรวจระบุว่า ขณะก่อเหตุผู้ต้องหายังไม่ได้แต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่มีการใช้เอกสารหรือบัตรบางประเภทแอบอ้างเป็นตำรวจ ก่อนนำรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตไปถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อเตรียมจำหน่าย และเมื่อเริ่มมีข่าวการติดตาม จึงนำชิ้นส่วนรถไปฝังเพื่อทำลายหลักฐาน
สำหรับคดีพ่อแม่ลูกชาวไทย 3 รายที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ พล.ต.ท.ฉัตรชัยเปิดเผยว่า ผู้ต้องหาให้การเชื่อมโยงว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ โดยอ้างว่ามีเป้าหมายเพื่อชิงทรัพย์ เข้าไปที่บ้านผู้เสียชีวิตพร้อมแอบอ้างตัวเป็นตำรวจ ก่อนควบคุมตัวผู้เสียชีวิตด้วยกุญแจมือ ระหว่างเกิดเหตุ ลูกสาวของครอบครัวเดินทางกลับมาจากร้านสะดวกซื้อ จึงถูกควบคุมตัวไปด้วย ก่อนพาทั้งหมดไปยังอีกจุดหนึ่ง ก่อเหตุยิงเสียชีวิต และนำศพไปฝังรวมกันในหลุมเดียว ตามคำให้การของผู้ต้องหา
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาว่าผู้ต้องหาอาจเกี่ยวข้องกับคดีอื่นหรือไม่ หลังพบว่าผู้ต้องหาเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำได้ประมาณ 2 เดือน
เบื้องต้นตำรวจระบุว่า ทั้งสองคดีมีผู้เกี่ยวข้องรวม 4 คน ขณะนี้สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้แล้วบางส่วน และอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมก่อเหตุอีก 2 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่ายังอยู่ในพื้นที่และอยู่ในสายตาของตำรวจ