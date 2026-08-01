บริษัทประกันภัยพร้อม ช่วยพา ฮลุน โซโล่ กลับไทย คปภ.ช่วยดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์เต็มที่

คปภ.ประสานบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ ฮลุน โซโล่ พบมีประกันภัยการเดินทาง ทุนประกันภัย 5 ล้านบาท
ตามที่ปรากฏข่าวการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ซึ่งเสียชีวิตในประเทศจอร์เจีย และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต และได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันภัย พร้อมประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้รับผลประโยชน์ให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม
นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) กล่าวว่า ภายหลังจากที่ญาติของผู้เสียชีวิตได้ให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัย สำนักงาน คปภ. ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เสียชีวิตได้ทำประกันภัยการเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ กับบริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรม วงเงินเอาประกันภัย 5 ล้านบาท ทั้งนี้ ความคุ้มครองดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมไม่รวมถึงกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
ดังนั้น การพิจารณาความคุ้มครองและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจึงต้องอาศัยผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ ประกอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงข้อเท็จจริงที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน คปภ. ได้ประสานงานกับบริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อย่างใกล้ชิด โดยบริษัทประกันภัยอยู่ระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ และเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับผลประโยชน์ หากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วน บริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็ว
นอกจากนี้ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อสำนักงาน คปภ. ว่า พร้อมให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทย แม้ว่าผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตจะยังไม่แล้วเสร็จก็ตาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น