ระทึก! รถบรรทุกพ่วงเสียหลักพลิกคว่ำ ทับรถ EV กลางทางลงต่างระดับ จ. ชลบุรี บาดเจ็บ 3 ราย
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงหล่นทางต่างระดับทับรถเก๋ง บริเวณทางลงต่างระดับหนองไม้แดง ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี จึงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรม เดินทางไปช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุ พบรถเทรลเลอร์เสียหลักขณะลงจากสะพาน ก่อนพลิกคว่ำจนตัวพ่วงล้มทับรถยนต์ไฟฟ้าสีเขียว ยี่ห้อ Deepal ที่กำลังวิ่งอยู่ในช่องทางคู่ขนาน จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก
โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วย น.ส.จริยา (สงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี และ น.ส.ลภัสลัล (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ซึ่งโดยสารมากับรถยนต์ไฟฟ้า ได้รับบาดเจ็บมีอาการปวดหลังและปวดลำตัวทั้งคู่ ส่วนอีกรายเป็นคนขับรถเทรลเลอร์ ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกัน
ขณะเดียวกัน ภาพจากกล้องหน้ารถยนต์ที่วิ่งตามหลัง สามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้อย่างชัดเจน โดยเผยให้เห็นช่วงเวลาที่รถเทรลเลอร์เริ่มเสียการทรงตัวขณะลงจากสะพาน ก่อนจะพลิกคว่ำอย่างรวดเร็ว โดยตัวพ่วงได้ล้มทับรถเก๋งที่อยู่ด้านข้างแบบไม่ทันตั้งตัว จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ