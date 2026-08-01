48 ล้านแตก! ที่ลอตเตอรี่พลัส ผู้โชคดีจากราชบุรี เฮลั่น ถูกรางวัลที่ 1 รวด 8 ใบ รับเงินก้อนโต

48 ล้านแตก! ที่ลอตเตอรี่พลัส ผู้โชคดีจาก ราชบุรี เฮลั่น! ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 8 ใบ รับเงินก้อนโต ต้อนรับเดือนใหม่
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2569
โดยรางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 932479
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล ออก 413, 672
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล ออก 154, 039
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล ออกหมายเลข 69
นอกจากนี้ทางลอตเตอรี่พลัสได้เชิญ “พี่โน้ต เชิญยิ้ม“ มาร่วมประกาศรางวัลให้กับผู้โชคดีในครั้งนี้ด้วย และยังมีแมสคอตจิ๊ดริดหยิบโชค มาเต้นโชว์ความน่ารักสดใส ในการประกาศรางวัลครั้งนี้อีกด้วย
ภายหลังจากที่ได้ทำการประกาศรางวัลออกไป จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ ลอตเตอรี่พลัส ก็ได้รีบนำลอตเตอรี่ใบจริงจากตู้เซฟทั้งหมด มาโชว์กลางไลฟ์ โดยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 1 นาที 59 วินาทีเท่านั้น
ซึ่งก็มีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้ ในส่วนของผู้ถูกรางวัลกับลอตเตอรี่พลัส ทาง นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ได้โทรไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดี
โดยมีผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส จำนวน 8ใบ ทั้งหมด 48 ล้าน เป็นผู้โชคดีจากจังหวัดราชบุรี
คุณเอ ผู้โชคดีจากจังหวัดราชบุรี ถูกรางวัลที่ 1 ทั้งหมด 8 ใบ เป็นเงิน 48 ล้านบาท ทันทีที่คุณนอทโทรไป ตนไม่รู้ว่าใครโทรมา เนื่องจากยังจำเสียงไม่ได้ ก่อนจะฟังไปสักพักจึงนึกออกว่าเป็นคุณนอท ขณะนั้นตนกำลังรอลูกทำฟัน จึงยังไม่ได้ตรวจลอตเตอรี่ด้วยตัวเอง
จากนั้นคุณนอทได้ถามว่า “อยากถูกรางวัลกี่ใบ” เจ้าตัวจึงตอบว่าอยากถูก 10 ใบ แต่คุณนอทบอกว่าจัดให้ได้ แค่ 8 ใบ เป็นเงิน 48 ล้านบาท คุณเอดีใจและรอให้ “ลอตเตอรี่พลัส” นำเงินรางวัลไปส่งมอบให้ถึงที่ จ.ราชบุรี
ทั้งด้านคุณนอทฝากถึงคนที่ซื้อลอตเตอรี่ให้ซื้อแบบพอดีไม่เดือดร้อนตนเอง หากงวดนี้ไม่ถูกไม่เป็นไร งวดหน้าสู้ต่อไป