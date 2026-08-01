ด่วน! แม่น้ำป่าสักแตะระดับวิกฤต หล่มสักประกาศธงแดง แจ้งปชช.ย้ายของขึ้นที่สูง-เฝ้าระวัง 24 ชม.
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม่น้ำป่าสัก เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เข้าสู่ระดับวิกฤต เทศบาลยกระดับเตือนภัยเป็น “ธงแดง” แจ้งประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำ เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมเตรียมสิ่งของจำเป็นและติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกัน หลายจุดยังมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และเกิดคันดินริมแม่น้ำขาดบางแห่ง แม้ระดับน้ำบริเวณสะพานตาลเดี่ยวยังไม่ล้นตลิ่ง แต่พื้นที่ยังมีเมฆฝนปกคลุมและฝนตกประปราย จึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง