ด่วน! เจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่บ้านกูจิงลือปะ อ.ระแงะ ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้สนธิกำลังเข้าปิดล้อมและตรวจค้นพื้นที่บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่
เบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายของการตรวจค้น รวมถึงผลการปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการยืนยันข้อมูลหรือเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป