พี่ชาย ‘ฮลุน โซโล่’ เผยคืบหน้า คาดจะได้รับร่างน้องกลับไทยสัปดาห์หน้า รอผลพิสูจน์สาเหตุเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม จากกรณีการหายตัวไปของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังของไทย ขณะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศจอร์เจีย ก่อนจะถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ที่โรงแรมที่พัก ในกรุงทบิลิซี เมืองหลวงของจอร์เจีย และยังคงเป็นปริศนาถึงการเสียชีวิตจนถึงตอนนี้
ล่าสุดเมื่อเวลา 17.07 น. พี่ชายฮลุน ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Klose Mos แจ้งความคืบหน้ากรณีเสียชีวิตของน้องชายโดย ระบุว่า สวัสดีครับขอแจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สถานเอกอัครราชทูตได้ประสานงานกับหน่วยงานของประเทศจอร์เจียเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะได้รับร่างของน้อง พร้อมเอกสารยืนยันการเสียชีวิต ภายในสัปดาห์หน้า ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังคงต้องรอผลการพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
ขณะนี้สถานทูตได้ประสานงานกับบริษัทซมโปะประกันภัย และบริษัทขนส่งร่างในประเทศจอร์เจีย เพื่อดำเนินการนำร่างของน้องกลับประเทศไทย โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในสัปดาห์หน้า หากไม่มีเหตุขัดข้องหรือขั้นตอนเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับสิ่งของส่วนตัวของน้อง ทางหน่วยงานท้องถิ่นของประเทศจอร์เจียได้แจ้งว่า จำเป็นต้องอายัดสิ่งของทั้งหมดไว้ก่อน จนกว่าผลการตรวจสารเคมีในร่างกายจะแล้วเสร็จ เนื่องจากสิ่งของภายในห้องพักอาจเป็นเบาะแสหรือพยานหลักฐานสำคัญ หากพบสารเคมีหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพิ่มเติม
หลังจากผลการตรวจแล้วเสร็จ หน่วยงานจะพิจารณาอีกครั้งว่าสิ่งของชิ้นใดจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐาน และสิ่งของชิ้นใดสามารถส่งคืนให้ครอบครัวได้
ทั้งนี้ สถานทูตจะติดตามความคืบหน้ากับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด รวมถึงติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสิ่งของของน้อง และจะแจ้งให้ทุกท่านทราบทันทีเมื่อมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
สุดท้ายนี้ ครอบครัวขอขอบพระคุณทุกกำลังใจ ความห่วงใย และทุกความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน รวมถึงพี่ ๆ สื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านที่คอยติดตามและให้การสนับสนุนครอบครัวมาโดยตลอด
ครอบครัวยังคงหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรม และจะติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องให้มากที่สุด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ครอบครัวจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบในทันที ขอบคุณทุกกำลังใจครับ