หนุ่มแค้น เพื่อนแฟนถูกแฟนตัวเองทำปืนลั่นเสียชีวิต โกรธ ยิงกลางวัดบึงทองหลาง ลั่นเก๋าพอตร.จับไม่ได้
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 พ.ต.อ.พงศ์จักร จักษุรักษ์ รองผบก.น.4 พ.ต.อ.วิชัย ณรงค์ รองผบก.น.4 ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายโภคัย (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี เสียชีวิต และมีผู้บาดเจ็บจำนวน 2 ราย คือนาย โยธิน (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี และนาย อุสมะ (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี โดยผู้ก่อเหตุ คือ นาย นพรัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี บริเวณหน้าศาลา 16 วัดบึงทองหลาง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางบรรยากาศที่กำลังมีพิธีสวดพระอภิธรรม
จากการตรวจสอบผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุ สาเหตุเกิดจากเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายโภคัย (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ผู้เสียชีวิต ได้ทำปืนลั่น เข้ากลางอก น.ส.ณัฐวิภา (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี แฟนสาวผู้ตายจนเสียชีวิต และได้ประกันตัวในชั้นศาลออกมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตลอดเวลาที่ถูกควบคุมตัวที่ห้องขังใน สน.ลาดพร้าว นายโภคัย อยู่ในอาการโศกเศร้าและร้องไห้ตลอดเวลา เมื่อศาลฯ ให้ประกันตัวออกมาก็ตั้งใจจะมาขอขมา รดน้ำศพภรรยา และตั้งใจจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้ ที่ศาลา 16 วัดบึงทองหลาง กระทั่งมาถึงวัด ผู้ก่อเหตุคือนายนพรัตน์ หรือซัน อายุ 23 ปี รู้จักกับภรรยาผู้เสียชีวิตได้เพียงแค่ 1 เดือนกว่าเท่านั้น ได้เดินเข้ามาหาเรื่องผู้เสียชีวิตและท้าทายจะชกต่อยกัน แต่ผู้เสียชีวิตก็นั่งเฉย ๆ ไม่ตอบโต้อะไรทั้งสิ้น
กระทั่งนายนพรัตน์ ชักอาวุธปืนจี้กระหน่ำยิงนายโภคัยประมาณ 7-8 นัด พร้อมทั้งยิงใส่เพื่อนนายพอใครอีก 2 คนได้รับบาดเจ็บ คือนายโยธิน เสร็จธุระ อายุ 26 ปี และนายนายอุสมะ โซะพิทัต อายุ 26 ปี ถูกยิงเข้าที่ขา 2 ข้าง เวลานั้นทุกคนวิ่งหนีแตกตื่น แต่ตนได้วิ่งเข้าไปห้ามนายนพรัตน์เคยบอกว่า ขอให้หยุดเพียงแค่นี้ นายนพรัตน์ได้หันกระบอกปืนมาทางตน ก่อนจะยิงใส่ศีรษะนายโภคัยที่นอนแน่นิ่งอีก 1 นัด และขี่รถจักรยานยนต์หนีออกไปทันที
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนเองมองว่า อึดอัดเป็นอย่างมากเพราะยิงกันกลางงานศพ อีกทั้งผู้ก่อเหตุเอง ก็ไม่ได้เป็นญาติสนิทอะไรด้วย หนำซ้ำยังมีพฤติกรรมไม่สลดเพราะหลังเกิดเหตุทางเพื่อนได้มีการโทรติดต่อไปเพื่อให้มามอบตัว แต่นายนพรัตน์กับตอบกลับมาว่าตนเองเก๋ามากพอ ตำรวจไม่สามารถตามจับได้ ขณะนี้ชุดสืบสวน สน. ลาดพร้าว และชุดสืบสวนนครบาล 4 อยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวนายซันมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้านพล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 กล่าวว่า เบื้องต้นสาเหตุเกิดจากผู้ก่อเหตุและแฟนของผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนกับผู้ตาย ระหว่างเกิดเหตุมีปากเสียงมาต่อว่าผู้ตาย ก่อนจะใช้อาวุปืนยิงเสียชีวิต ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย