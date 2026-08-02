กระบะพุ่งชนแบริเออร์ ก่อนเหินตกทางด่วนศรีรัช คนขับ-เด็กหญิง สาหัส จนท.เร่งหาสาเหตุ

กระบะพุ่งชนแบริเออร์ ก่อนเหินตกทางด่วนศรีรัช คนขับ-เด็กหญิง 4 ขวบสาหัส จนท.เร่งหาสาเหตุที่แน่ชัด คนงานเล่านาทีได้ยินเสียงชนสนั่น ก่อนเห็นคนขับเดินออกจากซากรถเลือดอาบ
เมื่อเวลา 04.30 น.วันที่ 2 สิงหาคม 2569 ตำรวจ สน.ทางด่วน 2 บก.จร. รับแจ้งเหตุรถกระบะพุ่งเหินตกทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วน ขั้นที่ 2) ใกล้สวนรมย์ราชเทวี ซอยรัชฎภัณฑ์ (หมอเหล็ง) แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่จราจร สน.ดินแดง, กู้ภัยทางด่วน, หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน(เอราวัณ) กทม. และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ก่อสร้าง พบรถกระบะ สีเทา ทะเบียน 3ฒง 2087 กทม. สภาพหน้ารถพังยับเยินตะแคงคว่ำอยู่บนกองซากคอนกรีต จากการตรวจสอบพบร่างคนขับเป็นชายอายุประมาณ 30-35 ปีได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลศีรษะแตกและเลือดไหลออกจมูก และมีเด็กหญิงอายุประมาณ 3-4 ขวบ 1 รายได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส เจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือนำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย ส่งโรงพยาบาล
สอบถามคนงานก่อสร้างที่เห็นเหตุการณ์ เปิดเผยว่า ขณะยืนทำธุระส่วนตัวอยู่นั้น จู่ๆ ได้ยินเสียงแรงกระแทกชนดังขึ้นบนทางด่วน ก่อนจะมีรถกระบะพุ่งเหินตกลงกระแทกกองซากคอนกรีตอย่างแรง จากนั้นเห็นคนขับเป็นชายออกจากตัวรถมานั่งเลือดไหลท่วมใบหน้า เมื่อตนเข้าไปใกล้ๆ เห็นมีเด็กอายุ 3-4 ขวบได้รับบาดเจ็บติดอยู่ซากรถ จึงรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือทันที
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบนทางด่วนบริเวณทางแยกตัววาย พบมีรอยพุ่งชนแท่งแบริเออร์คอนกรีต คาดว่ารถกระบะคันดังกล่าวขับขี่ด้วยความเร็วเมื่อถึงบริเวณทางแยก ทำให้รถเกิดเสียหลักพุ่งเหินตกลงมากระแทกพื้นล่าง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้น ก่อนสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป