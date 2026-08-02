คนร้ายยิงตำรวจตากใบ เสียชีวิต 2 เจ็บ 5 ขณะปฏิบัติหน้าที่ ใกล้บริเวณ อบต.ไพรวัน ล่าสุดจับ 3 ผู้ต้องสงสัย พบยังเหลืออีก 1 ถือ M16 หนีกบดาน จนท.เร่างล่าตัว
เมื่อเวลา 11.48 น. วันที่ 2 สิงหาคม เกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ตากใบ กับผู้ต้องสงสัย บริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน (อบต.ไพรวัน) หมู่ที่ 6 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขณะเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการกดดันและติดตามเป้าหมายในพื้นที่
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเสียชีวิต 2 นาย และได้รับบาดเจ็บอีก 1 นาย ส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพบเป็นชาย 1 ราย ไม่สวมเสื้อ สวมเพียงกางเกงวอร์ม พร้อมอาวุธปืนยาว ได้อาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไป ซึ่งยังไม่ทราบทิศทางแน่ชัด
หลังเกิดเหตุ นายกฤษฎา สุขสบาย นายอำเภอตากใบ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบ ได้สั่งการด่วนให้กำลังร่วม 3 ฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหาร สนธิกำลังปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมตั้งจุดสกัดรอบทิศทางเพื่อกดดันติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี และได้ทำการปิดการจราจรบนถนนเส้นทางโดยรอบทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต 2 นาย และบาดเจ็บ 3 นาย
ผู้เสียชีวิต (2 นาย)
จ.ส.ต. อัมราน ฮะ
ด.ต. วิทยา ชายพรมแก้ว
ผู้ได้รับบาดเจ็บ (3 นาย)
ส.ต.ท. ไตรทศ กุลสันถวะศิริ (ถูกกระสุนเฉี่ยวศีรษะ)
ด.ต. วรรณุชิต แซ่ค้อ (ถูกยิงขาทั้งสองข้าง)
ร.ต.ท. กิตติพงษ์ ศรีขำ (ถูกกระสุนเฉี่ยวลำตัวซ้าย)
ล่าสุด ผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว ขณะที่กำลังผสมตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้ปิดล้อมพื้นที่ ตั้งด่านสกัดตามแนวชายแดน และส่งหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บเบาะแสเพื่อติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ร.ต.ท.กิตติพงษ์ ศรีขำ รองสารวัตรสืบสวน สภ.ตากใบ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน รวม 6 นาย นั่งโดยสารรถยนต์กระบะเพื่อเดินทางไปสืบสวนสอบสวนเรื่องยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าว
หลังเสร็จภารกิจได้นั่งโดยสารรถยนต์กระบะกลับ สภ.ตากใบ ในระหว่างทางพบเห็นกลุ่มบุคคลชายฉกรรจ์ จำนวนหนึ่งนั่งอยู่ที่บริเวณขนำ โดยรถ จยย.จำนวนหนึ่งจอดอยู่บนถนน ร.ต.ท.กิตติพงษ์ จึงสั่งพลขับให้หยุดรถเพื่อเข้าตรวจสอบ และในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ลงจากรถและแยกย้ายกันเดินเข้าไปในขนำซึ่งมีคูระบายน้ำขั้นกลางอยู่ ได้มีคนร้ายจำนวน 1 คน ได้ใช้อาวุธปืนเอ็ม.16 ยิงใส่ จ.ส.ต.ฮัมราน จำนวนหลายนัด จน จ.ส.ต.อัมาน ล้มลง เจ้าหน้าที่จึงได้พากันเข้าไปจู่โจม
คนร้ายเห็นจวนตัวจึงได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในนสวนปาล์มข้างขนำ และพบเห็น ด.ต.วิทยา วิ่งไล่ติดตาม คนร้ายซึ่งวิ่งหลบหนีไปซ่อนตัวที่โคนต้นปาล์ม ได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่จำนวนหลายนัด จน ด.ต.วิทยา ล้มลงนอนลงกับพื้น จากนั้นเจ้าหน้าที่กับคนร้ายจึงได้เปิดฉากยิงปะทะกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ถูกกระสุนปืนของคนร้ายได้รับบาดเจ็บอีก 3 นาย เมื่อคนร้ายทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิทยุเพื่อขอกำลังเสริม จึงได้ใช้อาวุธปืนยิงเบิกทาง และอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดว่า ทางเจ้าหน้าที่สนธิกำลังตามจับตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว 3 ราย ยังมีผู้ต้องสงสัยอีก 1 ราย ถือ M16 กบดานหนี เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปิดล้อม