ชายวัย 64 ร้อง หมอคลินิกดังย่านเทพารักษ์ถอนฟันผิดซี่ ทำเคี้ยวข้าวลำบาก ซ้ำไร้การรับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม นายสมบูรณ์ อายุ 64 ปี ได้เดินทางเข้าร้องเรียนต่อเพจ “สายไหมต้องรอด” เพื่อขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือ หลังจากได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการเข้ารับบริการถอนฟันที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านแยกเทพารักษ์ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา คุณลุงสมบูรณ์ได้เดินทางไปตรวจดูอาการฟันที่คลินิกดังกล่าวล่วงหน้า โดยทันตแพทย์ผู้เป็นหมอเจ้าของเคสได้ตรวจประเมินอย่างละเอียดและระบุชัดเจนว่ามีฟันที่จำเป็นต้องถอนออกทั้งหมด 3 ซี่ ซึ่งเป็นฟันซี่ด้านล่างที่อยู่ติดกัน
นายสมบูรณ์ กล่าวว่า โดยมีการวางแผนการรักษาด้วยการนัดหมายมาถอนฟันสัปดาห์ละ 1 ซี่ ในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 การถอนฟันเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยโดยทันตแพทย์เจ้าของเคส แต่ทว่าในสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งเป็นการนัดถอนฟันซี่สุดท้ายที่เหลือ ปรากฏว่าทันตแพทย์เจ้าของเคสไม่ได้ลงปฏิบัติงาน แต่กลับเป็นทันตแพทย์อีกท่านหนึ่งที่เข้ามารับช่วงต่อและทำการถอนฟันให้แทน
นายสมบูรณ์ กล่าวว่า โดยทันตแพทย์รายหลังนี้ กลับถอนฟันผิดซี่ไปถอนฟันซี่อื่นที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงและไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย ซึ่งในขณะที่ทำการถอนฟันนั้น ตนไม่ทันได้สังเกตเนื่องจากอยู่ในอาการชาจากยาชา จนกระทั่งเดินทางกลับมาถึงบ้านจึงได้ตรวจเช็กและพบว่าทันตแพทย์ได้ถอนฟันผิดซี่ไปแล้ว
นายสมบูรณ์ กล่าวว่า การถอนฟันผิดในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของอย่างรุนแรง เนื่องจากฟันซี่ที่ถูกถอนออกไปผิดนั้นเป็นฟันสำคัญที่ต้องใช้เป็นหลักในการยึดล็อกกับฟันปลอมส่วนที่เหลือ ทำให้ในปัจจุบันต้องประสบปัญหากินอาหารและเคี้ยวข้าวด้วยความยากลำบากเป็นอย่างมาก
“เมื่อพยายามติดต่อไปยังคลินิกดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ทางคลินิกกลับปฏิเสธไม่ให้พูดคุยกับทันตแพทย์เจ้าของเคส อีกทั้งยังไม่มีการชี้แจงหรือแสดงความรับผิดชอบใดๆ ออกมาเลย จึงตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.สมุทรปราการ ก่อนจะนำเรื่องมาร้องเรียนกับทางเพจสายไหมต้องรอดในที่สุด”นายสมบูรณ์ กล่าว
ทางด้าน นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่า ขอฝากเรื่องนี้ไปถึงสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และผู้กำกับการ สภ.สมุทรปราการ ให้ช่วยติดตามตัวทันตแพทย์ผู้ที่ทำการถอนฟันผิดซี่ดังกล่าวให้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง และต้องเข้ามาแสดงความรับผิดชอบด้วยการจัดทำฟันปลอมชุดใหม่ให้กับคุณลุง เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดโดยตรงของทางทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา