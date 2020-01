‘คลองเตยดีดี’ นับหนึ่งการผนึกกำลังของชุมชน

ที่มา น7 คอลัมน์คนเมือง นสพ.มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 12 ม.ค.2563 ผู้เขียน จิราพร จันทร์เรือง

“ภาพลักษณ์ที่คนภายนอกมองชุมชนคลองเตยว่ามีปัญหาเรื่องยาเสพติด อาชญากรรม ซึ่งในความเป็นจริงปัญหาสังคมเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ในทุกชุมชน หากจะว่าสิ่งใดที่ไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าคนในชุมชนจะทำไม่ดีไปทั้งหมด” เสี้ยวหนึ่งของเสียงสะท้อนจากชุมชนเขตคลองเตย

เป็นที่มาสู่โครงการ “คลองเตยดีดี” โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และภาคีความร่วมมือกับ Harvard Graduate School of Design ด้วยกรอบระยะเวลานานถึง 3 ปี ในการสำรวจและวิจัยความต้องการในชุมชนภายใต้แนวคิด The New Landscapes of Equity เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยแห่งอนาคตเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นชุมชนที่ทุกคนสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. กล่าวว่า ด้วยสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี.ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนคลองเตย เสมือนเป็นศูนย์รวมคนในพื้นที่ชุมชนคลองเตยและใกล้เคียง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทเมืองไทยประกันภัยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 จึงมีนโยบายดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมไว้ 2 ด้าน ที่เป็นปัญหาจากเสียงสะท้อนของชุมชนมากที่สุดคือ ปัญหาที่ 1 ด้านกายภาพ ในส่วนของปัญหาขยะ โดยเมืองไทยประกันภัยมีโครงการ “เมืองไทยไร้ขยะ” ที่จะขับเคลื่อนลดขยะในชุมชนทั่วประเทศ จึงยึดแนวคิดนี้เป็นแผนนำร่องในการแก้ไขปัญหาที่ชุมชนคลองเตย ในการเพิ่มมูลค่าให้ขยะ ให้ชุมชนมีความรู้ด้านการแยกขยะและรีไซเคิลมากขึ้น พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาโครงการธนาคารขยะร่วมกับชุมชนคลองเตยที่ได้เริ่มทำอยู่ก่อนแล้ว รวมถึงในส่วนของปัญหาอัคคีภัย ด้วยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการส่งนักศึกษาเข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเดินไฟแต่ละบ้าน การออกแบบแผนรับมือกับเหตุไฟไหม้โดยการจำกัดเส้นทางของเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด และอีกมิติหนึ่งคือ หาบริษัทพันธมิตรในการนำนวัตกรรมการดับเพลิงแบบหมอกน้ำซึ่งเป็นการดับเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ภายในชุมชน ปัญหาที่ 2 ด้านสังคม ที่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ การสร้างสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ตลอดจนปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือการท้องโดยไม่ได้วางแผน สำหรับประเทศไทยนั้นปัญหานี้พบได้มากในกลุ่มปัญหาเด็กและเยาวชน เมืองไทยประกันภัยจึงวางแผนประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการเข้าให้ความรู้และหารูปแบบแก้ไขที่มีความยั่งยืน ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำในอนาคต

ส่วน ประไพ สานุสันต์ ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย บอกว่า ขณะนี้ชุมชนคลองเตยประสบปัญหาด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ของชุมชนที่ยังแออัด แต่ปัญหาหลักด้านสังคม คือ ภาพลักษณ์ที่คนภายนอกมองว่าชุมชนคลองเตยมีปัญหาเรื่องยาเสพติด ลักขโมย อาชญากรรม ส่วนด้านปัญหาที่หนักคงหนีไม่พ้นเรื่องของความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัย เนื่องจากที่ดินส่วนใหญ่นั้นเป็นที่ดินของการท่าเรือ ที่ดินเอกชน ที่ดินของสำนักงานทรัพย์สิน ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็มีแผนแม่บทในการใช้อยู่แล้ว ไม่มีการบอกกล่าวว่าพื้นที่ไหนจะนำไปใช้ประโยชน์ในตอนใด กิจกรรมโครงการคลองเตยดีดี เริ่มดำเนินงาน ชุมชนก็ทำกิจกรรมบางส่วนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่ทิศทางหรือเป้าหมายยังไม่ชัดเจน การดำเนินงานร่วมกันครั้งนี้เป็นการผนวกรวมกัน ที่จะทำให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีเป้าหมายและมีทิศทางชัดเจนมากขึ้น

นับจากวันนี้โครงการคลองเตยดีดี จะเป็นความหวังเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนแม่บทที่พร้อมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสำหรับนำไปใช้ต่อยอดในการเพิ่มมาตรฐานความเป็นอยู่โดยความคาดหวังสูงสุดคือการผลักดันให้เกิดเป็น “โมเดล คลองเตย” ต้นแบบชุมชนที่ส่งต่อความมั่นคงให้ผู้อยู่อาศัยสู่สาธารณะเพื่อขยายผลการศึกษาพัฒนาพื้นที่อื่นต่อไป