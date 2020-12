ฝุ่นจิ๋วปกคลุมกรุงเทพฯ แอร์วิชวล รายงานไทยอากาศแย่ติดอันดับโลก!

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศกรุงเทพมหานครในเช้าวันนี้ยังคงปกคลุมด้วยฝุ่น PM 2.5 โดย Air Visual รายงานว่า หลายเมืองใหญ่ทั่วโลกยังคงมีมลพิษทางอากาศในระดับสูง โดยเมืองที่มีมลพิษทางอากาศในระดับสูงอันดับ 1 ของวันนี้ ในเวลา 07.00 น. คือ ธากา, บังกลาเทศ 244 US AQI 2.บิชเคก, คีร์กีซสถาน 241 US AQI 3.โกลกาตา, อินเดีย 182 US AQI และ 4.กรุงเทพมหานคร, ไทย 178 US AQI

ด้าน กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานค่าเฉลี่ยฝุ่น PM 2.5 ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง พบว่า บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตคลองสาน สามารถวัดค่าเฉลี่ยได้สูงถึง 102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (เวลา 07.00 น. วันที่ 15 ธันวาคม) ความเสี่ยงระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ขณะที่อีกหลายเขตใน กทม.พบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว