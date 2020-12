วราวุธ ปลื้ม ‘โตโน่’ คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ‘กรมทะเล’ มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพเชิดชูเกียรติ

วราวุธ ปลื้ม ‘โตโน่’ คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ‘กรมทะเล’ มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพเชิดชูเกียรตินักอนุรักษ์ท้องทะเล ระดมทุนช่วยรพ.สัตว์

แม้ว่าโครงการ ONE MAN AND THE SEA “หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย” เพื่อการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย โดยมีนายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ หรือ โตโน่ ดารานักแสดงชื่อดังที่เป็นผู้นำว่ายน้ำระดมทุนเพื่อช่วยเหลือศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล (เกาะมันใน) จังหวัดระยอง และศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารฯ จังหวัดภูเก็ต จะเสร็จสิ้นลงไปแล้ว พร้อมเผยโครงการระยะต่อไปในต้นปี 64จะมีการว่ายน้ำระดมทุนเพื่อฟื้นฟูคอกเลี้ยงเต่าธรรมชาติ เนื้อที่กว่า 30 ไร่ ความยาวประมาณ 600 เมตร ของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล (เกาะมันใน) จังหวัดระยอง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่นชมคนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้พิจารณามอบ “เข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่โตโน่พร้อมทีมเจ้าหน้าที่รวม 11 ราย เพื่อเชิดชูเกียรติที่ประกอบคุณงามความดีเพื่อทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ต่อไป

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า นับตั้งแต่ ตนได้รับทราบว่ามีดารานักแสดงได้ริเริ่มโครงการ ONE MAN AND THE SEA “หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย” เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก ตนได้ติดตามโครงการดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งก็รู้สึกชื่นชมในความตั้งใจของคุณโตโน่และทีมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เปรียบเสมือนตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายากในท้องทะเลไทย โดยสามารถระดมเงินบริจาคจากพี่น้องประชาชนได้กว่า 15 ล้านบาท จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทะเลได้อย่างที่ตั้งใจ

ซึ่งล่าสุดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้พิจารณามอบ “เข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่คุณโตโน่พร้อมทีมเจ้าหน้าที่รวม 11 ราย เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบคุณงามความดีเพื่อทรัพยากรทางทะเลและประเทศชาติ ตนดีใจและภูมิใจที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญและต่อสู้ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน นอกจากนี้ ตนอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนที่ร่วมกันบริจาคเงินภายใต้โครงการดังกล่าวว่า เงินของท่านทุกบาททุกสตางค์ได้มีส่วนช่วยชีวิตสัตว์ทะเลและระบบนิเวศใต้ท้องทะเลให้คงอยู่คู่ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืนสืบไป

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวภายหลังพิธีมอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่า คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมายรักษ์ทะเลยิ่งชีพฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่านายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ รวม 11 ราย เป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติโดยรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ ในการได้รับ “เข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ซึ่งเข็มนี้ ได้รับการประกาศให้เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ในสมัยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

“ขอขอบคุณและชื่นชมในความตั้งใจและความทุ่มเทของคุณโตโน่และทีมเจ้าหน้าที่ทุกคนในความตั้งใจที่ได้จัดทำโครงการ ONE MAN AND THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย จนประสบความสำเร็จ และปลุกกระแสสังคมให้เห็นความสำคัญของสัตว์ทะเลและปัญหาในท้องทะเลไทย ที่คนไทยทุกคนควรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา” นายโสภณ กล่าว

ส่วนนักแสดงชื่อดังนายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ กล่าวว่า ตนและทีมงานทุกคนรู้สึกภูมิใจและดีใจอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบว่า ได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ซึ่งตนและทีมงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยอนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แม้ว่าโครงการอาจจะประสบปัญหาเนื่องจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โครงการต้องหยุดชะงักไป แต่ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในการบริจาคเงินรวมกว่า 15 ล้านบาท

ซึ่งตนและทีมงานได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจำนวน 8 รายการ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เพื่อมอบให้กับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล (เกาะมันใน) จังหวัดระยอง ซึ่งได้มอบไปแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 และศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารฯ จังหวัดภูเก็ต ที่ได้เดินทางมามอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

“นอกจากนี้ ทีมงานอยู่ระหว่างการเตรียมการที่จะต่อยอดโครงการฯ ดังกล่าวอีกครั้งใน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 เพื่อสมทบทุนก่อสร้างและบูรณะคอกเลี้ยงเต่าธรรมชาติ เนื้อที่กว่า 30 ไร่ ความยาวประมาณ 450 เมตร ของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล (เกาะมันใน) จังหวัดระยอง เพื่อเป็นพื้นที่ในการดูแลและฟื้นฟูเต่าที่ผ่านการดูแลรักษาก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติต่อไป” นายภาคิน กล่าว