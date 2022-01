‘ดร.อนันต์’ เผย WHO คาดโควิดไม่จบที่โอมิครอน เหตุเปลี่ยนตัวเองหนีภูมิคุ้มกัน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ไบโอเทค สวทช. โพสต์ข้อความโดยระบุว่า จากข้อมูลนี้ดูเหมือนว่า WHO มองไวรัสโรคโควิด-19 ในปี 2022 นี้ไม่น่าหยุดที่โอมิครอน น่าสนใจที่ว่า WHO คิดว่าไวรัสจะเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกเรื่อยๆ และ ไวรัส VOC ที่จะมาแทนโอมิครอน จะมีปรับตัวให้เข้ากับโฮสต์ได้ดีขึ้น (more fit) ไม่จำเป็นต้องเป็นไวรัสที่มีความรุนแรงน้อยลงกว่าเดิม (could be more or less severe) และที่สำคัญคือ ไวรัสตัวนั้นมีแนวโน้มหนีภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น (further immune escape)

WHO เชื่อว่า แรงผลักสำคัญที่ทำให้ไวรัสปรับตัวไปในรูปแบบนั้นเป็นเพราะภูมิคุ้มกันในหมู่ประชากรมนุษย์ที่มากขึ้นจาก วัคซีน และ การติดเชื้อจากธรรมชาติ ซึ่ง ไวรัสจำเป็นต้องอยู่รอดด้วยการปรับตัวหนีภูมิเหล่านั้น

WHO คาดการณ์ว่าวัคซีนคงต้องมีปรับแน่นอน เพื่อให้เข้ากับไวรัสที่เปลี่ยนแปลงไป จนถึงจุดที่วัคซีนปัจจุบันมีประสิทธิภาพน้อยลงมากจนเกินไป โดยการปรับวัคซีนจะบ่อยแค่ไหน ทุกปี หรือ ทุกกี่ปียังไม่ได้มีการตัดสินใจ

WHO : Global COVID-19 situation and way forward (Jan 23rd 2022)