อนุทินเผย ผอ.ยูเอ็นเอดส์ ชื่นชมไทยคุมการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีได้ดี

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2565) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลัง Mrs.Winnie Byanyima ผู้อำนวยการบริหารโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS) และรองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ พร้อมคณะ เข้าพบในโอกาสมาเยือนประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าได้มีการหารือแบบทวิภาคี กับผู้อำนวยการบริหารโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ และรองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศไทย ในฐานะที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Programme Coordination Board-PCB) ในปี 2565

“โดยผู้อำนวยการยูเอ็นเอดส์ได้กล่าวสนับสนุนประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสำคัญในการผลักดันการเร่งรัดยุติปัญหาเอดส์ของโลก โดยเฉพาะการลดการตีตรา การเลือกปฏิบัติ การดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน ซึ่งไทยเป็น 1 ใน 6 ประเทศที่มีความโดดเด่นในด้านนี้ โดยได้เข้าร่วม Global Partnership for action to eliminate all forms of HIV-related stigma and discrimination รวมถึงมีแผนการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานที่นำโดยชุมชน (Community-led response) และการบูรณาการเอชไอวีในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” นายอนุทินกล่าว และว่า นอกจากนี้ ผู้อำนวยการยูเอ็นเอดส์ได้ชื่นชมประเทศไทยในการควบคุมการแพร่ระบาดของเอชไอวีว่ามีความก้าวหน้าและเป็นผู้นำในหลายด้าน โดยเฉพาะหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการดูแลรักษาและป้องกันเอชไอวี และยังกล่าวชื่นชมประเทศไทยที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดีอีกด้วย