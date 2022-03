สรพ.ติด 1 ใน 13 ปท.ผ่านรับรองสากล ISQua EEA การันตีคุณภาพสถานพยาบาลไทย

วันนี้ (8 มีนาคม 2565) ที่อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมแถลงข่าว “มาตรฐานบริการสุขภาพไทย ก้าวไกล ได้รับ

การรับรองจากสากล สะท้อนคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพ”

นายสาธิต กล่าวว่า ชื่นชมสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ในโอกาสที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานในระดับสากล International Society for Quality in Healthcare External Evaluation Association หรือ ISQua EEA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินและรับรององค์กรต่างๆ มีสมาชิกมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดย สรพ.ได้รับการรับรองคุณภาพครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร (organization) ด้านมาตรฐาน (standard) และด้านกระบวนการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ (surveyor training program) เป็น 1 ใน 13 ประเทศของโลก และ 1 ใน 5 ของประเทศในทวีปเอเชีย ที่ได้รับการรับรอง สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการของประเทศไทยที่มีมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของประชาชนที่มารับบริการ

“นับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่องค์กรในระบบสาธารณสุขมีขั้นตอน กระบวนการทำงาน

ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และขอขอบคุณบุคลากร เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลทุกแห่งที่ร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ดี ได้มาตรฐานและความปลอดภัย จนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ” นายสาธิต กล่าว

ด้าน นพ.ธีรพล กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาลที่เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน HA มากกว่า 1,500 แห่ง ได้รับการรับรองแล้ว 768 แห่ง เป็นสถานพยาบาลภาครัฐ 689 แห่ง ภาคเอกชน 79 แห่ง และอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองคุณภาพ อีก 734 แห่ง นอกจากนี้ สรพ. ยังได้ให้การรับรองสถานพยาบาลประเภทอื่นๆ ด้วย อาทิ สถานพยาบาลเฉพาะโรคเฉพาะระบบ เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ และศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะได้รับบริการสุขภาพจากสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน HA เทียบเท่ามาตรฐานสากล

พญ.ปิยวรรณ กล่าวว่า สรพ. ได้เข้าเป็นสมาชิกของ IEEA และได้ขอรับการประเมินจาก IEEA

ทั้ง 3 โปรแกรม ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านองค์กร ได้รับการรับรองครั้งแรก ในปี 2556 และในปี 2564

ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม โดยรับรองตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564-2568 ด้านที่ 2 ด้านมาตรฐาน ได้รับ

การประเมินครั้งแรกเมื่อปี 2553 และต่ออายุการรับรองต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 โดยมีการประกาศรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital and Healthcare Standard: HA) ฉบับที่ 5 ตาม Principles for the Development of Health and Social Care Standards เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยคะแนน ร้อยละ 99.6 ซึ่งมาตรฐานฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และด้านที่ 3 ด้านกระบวนการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ ซึ่ง สรพ.ได้รับการรับรองครั้งแรกในปี 2559 และรับรองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน