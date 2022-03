กทม.เผยผู้ป่วยโควิดเข้าคลินิก Covid Self Isolation แล้วกว่า 3,297 ราย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ศาลาว่าการ กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันพบจำนวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับสูงเนื่องจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน มีการแพร่ระบาดได้รวดเร็วและติดเชื้อได้ง่าย อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มโรคโควิด-19 กำลังจะเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) โดยปัจจุบันได้มีการปรับรูปแบบการรักษาโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก “เจอ แจก จบ” คือ เจอการติดเชื้อโควิด-19 แจกยาตามอาการ และผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ กับแบบผู้ป่วยนอกร่วมกับการแยกกักตัวที่บ้าน (Outpatient with Self Isolation) ซึ่งเป็นการดูแลรักษาทางเลือกที่ผู้ติดเชื้อสมัครใจประเมินอาการแล้วรับยาที่คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI) โดยจะพิจารณาให้ยาตามอาการ เนื่องจากแต่ละคนมีอาการไม่เท่ากัน บางคนไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย

“จากการรายงานจำนวนผู้ป่วยคลินิก Covid Self Isolation ตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2565 พบว่ามีผู้ป่วยเข้ารับบริการแล้วทั้งสิ้น 3,297 ราย ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 นำหลักฐานยืนยันผลตรวจ ATK พร้อมวันที่ตรวจ และนำบัตรประชาชนมามาติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง หรือโรงพยาบาล (รพ.) ในสังกัดกทม.ทั้ง 11 แห่ง เพื่อลงทะเบียนเข้ารับบริการ โดยผู้ป่วยจะต้องทำการสังเกตอาการตัวเอง หากมีอาการมากขึ้น เช่น เด็กมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือรับประทานอาหารน้อยลง ผู้ใหญ่มีไข้สูงเกิน 39 องศาเซลเซียส มากกว่า 24 ชั่วโมง หายใจเร็วกว่า 25 ครั้งต่อนาที ออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า ร้อยละ 94 หรือโรคประจำตัวมีอาการรุนแรงขึ้น หรือแพทย์เห็นว่ามีความเสี่ยง ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ก็จะส่งต่อผู้ป่วยไปยังฮอสปิเทล (Hospitel) รพ.สนาม หรือ รพ.หลักต่อไป นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาโดยติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร.1330 กด 14 สายด่วนศูนย์เอราวัณ โทร.1669 กด 2 หรือสายด่วน EOC 50 เขต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า สำหรับการคัดกรองเข้ารับบริการโควิค-19 แบบผู้ป่วยนอก ได้แก่ 1.หากมีอาการของระบบทางเดินหายใจ มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ ให้ประเมินอาการด้วยตนเอง 2.ถ้าเข้าข่ายสงสัย ตรวจ ATK ด้วยตนเอง 3.ผลเป็นบวกติดต่อสายด่วน โทร.1330 หรือ ARI/PUI Clinic ประเมินภาวะเสี่ยงและความพร้อม กรณีไม่มีภาวะเสี่ยง และมีความพร้อม สามารถรับบริการแบบผู้ป่วยนอก และแยกกักตัวที่บ้านได้ 4.กรณีมีภาวะเสี่ยง และอาการไม่มาก สามารถเข้าระบบดูแลแบบ Home Isolation(HI), Community Isolation(Cl), Hotel Isolation หรือ ฮอสปิเทลตามความสมัครใจของผู้ติดเชื้อ 5.กรณีมีภาวะเสี่ยง อาการมากและอาการรุนแรง จะเข้ารับการรักษาใน รพ.

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า ส่วนความแตกต่างของรูปแบบการรักษาแบบ HI และ Outpatient with Self Isolation คือ HI เป็นประเภทการรักษาแบบผู้ป่วยใน (In patient department: IPD) มีการแยกกักตัวที่บ้าน จ่ายยาตามอาการ โทรศัพท์ติดตามอาการทุกวัน มีระบบส่งต่อเมื่ออาการแย่ลง มีอุปกรณ์ตรวจประเมิน และมีบริการอาหาร ในขณะที่ Outpatient with Self Isolation ประเภทการรักษา OPD จะเหมือนระบบ HI เกือบทั้งหมด ยกเว้นจะไม่มีอุปกรณ์ตรวจประเมิน และไม่มีบริการอาหาร และจะมีการโทรศัพท์ติดตามอาการเพียง 1 ครั้ง คือหลัง 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาหากมีอาการ หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม