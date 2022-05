กาชาดชวนคนไทยบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วย ชี้โควิดทำพิษเลือดขาดแคลน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในวันกาชาดโลก ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ ผู้ให้กำเนิดกาชาดสากล สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) จึงขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงนายอังรี ดูนังต์ ผู้ก่อตั้งองค์กรกาชาด และเพื่อยกย่องอาสาสมัครสมาชิกและเจ้าหน้าที่กาชาดทุกคนที่ทุ่มเททำงาน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากของมวลมนุษยชาติ ตลอดจนเฉลิมฉลองความสำเร็จ ในการทำงานของสภากาชาด

“สำหรับปี 2565 ได้กำหนดแนวคิดของวันกาชาดโลกว่า We are all Humankind: Believe in the power of kindness ใจดี มีเมตตา มีพลัง เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ถึงการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการบริจาคโลหิต ที่เป็นยารักษาโรคที่สำคัญมาจากการบริจาคเท่านั้น และมีความต้องการใช้ทุกวัน หากขาดแคลนโลหิต จะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยอีกจำนวนมาก และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ปริมาณการจัดหาโลหิตสำรองลดลงเกินกว่าครึ่ง ไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนรวมพลังช่วยกาชาด บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค.” รศ.พญ.ดุจใจ กล่าว

รศ.พญ.ดุจใจ กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ขอความร่วมมือผู้บริจาคโลหิต คัดกรองและประเมินตนเอง ก่อนมาบริจาคโลหิต กรณีหายจากการติดเชื้องดบริจาคโลหิต 28 วัน หรือ 4 สัปดาห์ นับตั้งแต่หายป่วยและไม่มีอาการ ส่วนกรณีได้รับวัคซีนโควิด-19 เว้น 7 วัน บริจาคโลหิตได้ แต่หากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ขอให้หายดีก่อน เว้น 7-14 วัน ตามความรุนแรงของอาการ

รศ.พญ.ดุจใจ กล่าวด้วยว่า ผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะได้รับแก้วเซรามิก International Movement และหน้ากากผ้า IFRC เป็นที่ระลึก และชมนิทรรศการภาพถ่าย “We are all Humankind : Believe in the power of kindness นอกจากนั้น หากโพสต์ภาพถ่ายผ่านเฟซบุ๊ก เช็กอินสถานที่บริจาคโลหิต ตั้งค่าเป็นสาธารณะ ติด #BEHUMANKIND ลุ้นรับเสื้อยืดจำนวน 20 ตัว