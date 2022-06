สภากาชาดชวนบริจาคเลือด เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 13-17 มิ.ย. รับเสื้อยืดที่ระลึก

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ปริมาณโลหิตทั่วประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง และเนื่องในโอกาส “วันผู้บริจาคโลหิตโลกปี 2565” ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกครั้งแรกเมื่อปี 2547 มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี รวมทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ แพทย์ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก

โดยในปีนี้มีคำขวัญในวันผู้บริจาคโลหิตโลกว่า “Donating blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives – สามัคคี คือพลัง ให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิต” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของการบริจาคโลหิต และรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตผู้ป่วย รวมทั้งยังเป็นการสำรองโลหิตให้เพียงพอจ่ายให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 จะได้รับ “เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก” เป็นที่ระลึก

รศ.พญ.ดุจใจ กล่าวว่า ทั้งนี้ สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ 1.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค) 2.หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ : เดอะมอลล์สาขาบางแค สาขาบางกะปิ สาขางามวงศ์วาน สาขาท่าพระ ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม และบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง) 3.ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา และภูเก็ต 4.โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตในเขตกรุงเทพฯ 6 แห่ง : โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า