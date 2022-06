ปลัด สธ.ยันแค่เคลียร์ระบบหลังบ้านเท่านั้น! ดูแลคนไข้โควิดตามสิทธิเหมือนเดิม

วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวชี้แจงในงานปาฐกถา เรื่อง The Next Chapter of COVID-19 in Thailand ว่า จากกรณีการพาดหัวข่าวของสื่อบางสำนักว่า วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลอยแพผู้ป่วยโควิด-19 หลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกกรณีที่มีเหตุสมควรเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีผลคืนให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลับมารักษาตามสิทธิเดิม โดยยังคงไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น ยืนยันประชาชนไม่มีผลกระทบอะไร ทุกอย่างเป็นเรื่องการบริหารจัดการภายใน (หลังบ้าน) เพียงแต่ต่อไปรัฐบาล ไม่ต้องใช้งบกลางจัดการซื้อยาเวชภัณฑ์ แต่งบบริหารจัดการส่วนนี้

“ทางโรงพยาบาล (รพ.) จะดำเนินการเอง ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจาก สปสช. ซึ่งมีเพียงพอ ย้ำว่าเป็นงบประมาณและการบริหารจัดการหลังบ้าน ประชาชนไม่ผลกระทบ หากเจ็บป่วยอาการรุนแรงวิกฤตสีแดง ยังสามารถเข้ารับการรักษาที่ รพ. ได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะอยู่รอบตัวเราไปอีก 1- 2 ปี โดยรูปแบบการติดเชื้อจะมี 2 ลักษณะ การติดเชื้อ Small Wave แพร่โรคอย่างอย่างเร็ว มีคนติดเชื้อจำนวนมาก แต่การระบาดไม่นานจบเร็ว 2 การติดเชื้อแบบ Slow Wave การติดเชื้อแบบช้าๆ พบคนติดเชื้อไม่มาก แต่กว่าจะยุติการติดเชื้อได้ต้องใช้เวลานาน” นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

ปลัด สธ. กล่าวว่า ส่วนการเฝ้าระวังโรค สธ.ได้วางระบบเฝ้าระวังโรคไว้ โดยจะดูยอดการรักษาในกลุ่มปอดอักเสบเป็นหลัก เพื่ออนุมานการติดเชื้อในภาพใหญ่ ซึ่งคาดการณ์ว่า ขณะนี้ตัวเลขการติดเชื้อจะอยู่ที่ 10,000 -20,000 คนต่อวัน แต่อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าถึงจะมีการติดเชื้อมาก แต่ก็ไม่สั่นคลอนต่อระบบสาธารณสุข ส่วนเมื่อพ้นการระบาดใหญ่ และเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ที่เริ่มในวันพรุ่งนี้ (1 กรกฎาคม 2565) ก็ไม่แตกต่างกันจากวันนี้มากนัก